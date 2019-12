Mes | un’occasione mancata per affrontare i veri nodi dell’Europa

huffingtonpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il vertice notturno tra i ministri delle Finanze dell’area euro sulla riforma del Mes non ha prodotto granché. I giochi sono ormai fatti, al massimo si potrà intervenire su qualche nota a margine del Trattato. “Non vedo spazi per modifiche all’intesa”, ha sentenziato il presidente dell’Eurogruppo. L’Italia, per adesso, brinda al rinvio della firma, sperando che nel frattempo gli animi si plachino un po’.Ma è proprio questo il punto? No: nel nostro Paese non c’è stato un dibattito serio sull’argomento, ma una gazzarra orchestrata dalle destre che ha fatto finire in un angolo le ragioni di una critica puntuale al meccanismo allestito sette anni or sono per sostenere finanziariamente i Paesi della zona euro in stato di potenziale insolvenza. Da un lato la demagogia leghista e di Fratelli d’Italia, ...

