notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019), 6 dic. (askanews) – Sergeyè in Italia e partecipa alla conferenza Med, oltre agli incontri bilaterali con il suo omologo italiano Luigi Di Maio, ma anche con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. C’è molta attesa per l’intervento del ministro degli Esteri russo. La sua dialettica tagliente e il suo stile inconfondibile sono stati già l’anno scorso capaci di catturare la platea, per diventare un momento centrale del forum, promosso dal ministero italiano per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale. Intanto, in un’intervista concessa ad Askanews alla vigilia dell’evento,definisce l’occasione “un’utiledi dialogo su un’ampia gamma di temi dell’agenda mediterranea”. E aggiunge che “tale lavoro congiunto è particolarmente rilevante oggi, quando i complessi ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Lavrov è a Roma: Med 2019 'utile piattaforma di dialogo' - Affaritaliani : Lavrov è a Roma: Med 2019 'utile piattaforma di dialogo' - watohal : RT @bordoni_saker: L' intervista di #Lavrov, in visita a Roma, ad @askanews_ita. -