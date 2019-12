Iran | Onu | “Durante le proteste 208 morti e 7mila arresti” E l’Europa prende le distanze

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Per gli Stati Uniti isono almeno mille. Una cifra che Teheran respinge e bolla come “menzogna assoluta” senza però fornire dati chiari. Ora arrivano quelli verificati dell’Onu: l’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani Michelle Bachelet denuncia chepersone sono state arrestate e 208 iaccertati – come già dichiarato da Amnesty International – durante le violente manifestazioni delle scorse settimane, innescate dall’aumento del prezzo del carburante che ha fatto infuriare una popolazione già allo stremo per una crisi economica pesantissima. Aggravata anche dalle sanzioni imposte negli ultimi mesi dall’amministrazione Trump e che ora cominciano ad avere effetto. Per Bachelet però ci sono notizie di un numero di vittime che sarebbe “il doppio”, ma il suo ufficio non è riuscito finora a provarle. E ha aggiunto di aver ...

