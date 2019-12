Fontanarosa | picchia la figlia con un bastone | arrestato padre violento

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche. È accaduto ieri adove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Lesioni personali aggravate” nei confronti della. A seguito di una segnalazione giunta al 112, il militare in servizio alla Centrale Operativa, intuito immediatamente che dietro quella animosa telefonata si celava una situazione d’emergenza, disponeva in tempo reale l’invio di una pattuglia. Qualche minuto e i Carabinieri (già di perlustrazione in quell’area nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale di Avellino quotidianamente dispone al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità) giungono all’abitazione segnalata dove hanno trovato la ragazza in ...

