Come cambieranno i processi civili

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dimezzare la durata delle cause, eliminando 'tempi morti' e lungaggini processuali: questo l'obiettivo dichiarato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede della riforma che arriva al vaglio del Consiglio dei ministri. Un disegno di legge delega, approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri, che sarà quindi accompagnato da decreti attuativi, con cui punta a una maggiore efficienza della giustizia civile, snodo centrale non solo per i cittadini ma anche per imprenditori e investitori. Con le nuove norme - 15 articoli in tutto - il governo è delegato ad adottare "uno o più decreti legislativi" per la "semplificazione, speditezza e razionalizzazione" del processo civile "entro un anno" dalla data di entrata in vigore della legge delega, "nel rispetto della garanzia del contraddittorio" e per avere procedimenti più veloci: dai dati 2018 emerge che icon rito ordinario ...

