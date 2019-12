Camion in fiamme sull’autostrada A14 | tratto chiuso tra Pescara e Chieti | traffico in tilt

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Incendio sull'autostrada A14, dove al chilometro 385 unfrigo che trasportava agrumi ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte delle forze dell'ordine. IltraSud eOvest in direzione Ancona è statoal. Forti disagi alla circolazione con code per diversi chilometri.

