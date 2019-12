Adrian di Adriano Celentano | La recensione dell’ultima puntata

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ladell'ultimadiLa serie: lo showLive ospita Marco Mengoni, la storia si chiude con un finale immaginifico e delirante. Scrivere ladell'ultimadila serie di, vuol dire essere arrivati alla fine di un viaggio che è iniziato nel gennaio scorso. Come sapete la serie animata e lo show che le fa da cornice erano stati sospesi per scarsi ascolti, e sono tornati dopo l'estate completamente ripensati.Live, lo show che accompagna la serie, dopo la pausa ha visto unnuovo, rilassato, divertito. Stasera ha ballato il rock'n'roll con accenni di tip tap, ha incitato il pubblico a fare i cori su Shake, Rattle and Roll, ha raccontato un vecchio aneddoto su ...

giuliainnocenzi : Per #Adrian gli allevamenti intensivi sono i nuovi lager. Grande Adriano Celentano che davanti a milioni di persone… - MiryGuzzi : RT @Manuel_Real_Off: Marco Mengoni e Adriano Celentano patrimoni mondiali dell’umanità #Adrian #MengoniCelentano - FedericaCambini : RT @fasulo_antonio: Mengoni e Adriano, due Patrimoni dell'UNESCO #Adrian -