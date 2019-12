A tutto Tevez | «Il Boca la mia vita | mi volevano in tanti ma volevo tornare»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Parla Carlos: «Ilè la mia. Quando preparavo la finale di Champions pensavo aalla Bombonera» Carlosè un giocatore, per fattori anagrafici, ormai sulla via del tramonto calcistico. L’argentino sta spendendo gli ultimi attimi della sua carriera in patria, con la casacca delJunior. Ai microfoni di Tyc Sports ha parlato di tutta la sua devozione per il club: «Ilè la mia, quando ero al mio miglior livello e mi stavo preparando per la finale contro il Barcellona, pensavo solo aalla Bombonera. MiAtletico Madrid e Bayern Monaco ma sentivo che dovevoa casa». Leggi su Calcionews24.com

