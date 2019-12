Quinta puntata di T’interVisco | quando le sfide diventano opportunità

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019)a 12 anni hai il sogno di fare la modella, ma ti trovi – non per colpa – senza un piede, hai 2 possibilità: piangerti addosso pensando di essere sfortunata e abbandonare il tuo sogno, oppure usare quella circostanza apparentemente negativa come la più grandedella tua vita e diventare finalista e vincitrice morale di Miss Italia! Chiara Bordi, la “Miss Bionica”, ha scelto la seconda strada e in questa intervista per T’interVisco ha raccontato ad Andrea Visconti la sua toccante esperienza, ma lo ha fatto a modo suo, quindi con un sorriso catalizzante sul volto. La cosa interessante è che a tutti noi, continuamente, è chiesto di prendere quella decisione. Usare le circostanze negative e le piccole grandi difficoltà della vita come scusa per abbatterci e pensare di essere stati sfortunati, oppure usarle per noi, per rendere migliore la nostra ...

AndreaGnarluz : @_Call_Me_Liv Quella puntata era nella quinta. - marcomauro_it : [PREVIEW] - Stasera in PRIMA TV la quinta puntata del 655 Show con Marco Mauro, ospite Gennaro Calabrese! Inoltre:… - Protestantesimo : RT @Confronti_CNT: La quinta #puntata della nuova #stagione di #Confrontiradio torna in replica stasera alle 21.00 su @RadioBeckwith. Il t… -