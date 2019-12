Parma | Lucarelli | «La Coppa Italia è un appuntamento che non snobbiamo»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Prima diFrosinone diha parlato per i ducali: «Faremo di tutto per passare il turno» Prima di– Frosinone, quarto turno di, il club manager ducale Alessandroha parlato ai microfoni di Rai Sport: «Se superiamo il turno affronteremmo la Roma e si aprirebbe uno scenario interessante: laè unche non, faremo di tutto per non passare il turno». Ha infine elogiato il tecnico D’Aversa: «Il mister ci ha presi a metà classifica in Serie C, ci siamo salvati e stiamo facendo un bel campionato. Siamo felici di continuare con lui». Leggi su Calcionews24.com

