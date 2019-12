Parma Frosinone 0-0 LIVE | INIZIA LA PARTITA

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Allo Stadio Tardini, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca(Antonio Parrotto, inviato a) – Allo Stadio Ennio Tardini,si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Barillà; Siligardi, Adorante, Sprocati. A disposizione: Alastra, Corvi, Iacoponi, Darmian, Kucka, Kasa, Balogh, Kulusevski, Artistico. Allenatore: D’Aversa.(3-5-2): Iacobucci; Capuano, Salvi, Szyminski; Paganini, Tribuzzi, Haas, Vitale, Eguelfi; Matarese, Trotta. A disposizione: Bardi, Bastianello, Ariaudo, Beghetto, ...

ParmaLiveTweet : Frosinone, Salvini: 'Coppa Italia importante, ma il nostro obiettivo è il campionato': Ernesto Salvini, ds del Fros… - ParmaLiveTweet : Lucarelli: 'Non snobbiamo la coppa, faremo di tutto per passare il turno': Alessandro Lucarelli, club manager del P… -