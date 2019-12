Nadia Toffa | la decisione dei familiari | “Il profilo Twitter sarà chiuso”

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La famiglia diha annunciato ladi chiudere ildella conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso. Su, infatti, si legge: “Con la presentazione ufficiale della Fondazioneilverrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti“. Con la presentazione ufficiale della Fondazioneilverrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti.https://t.co/oQ5JrdBMyshttps://t.co/AJzNuJbNli pic..com/3aWpBuxCgD —(@) December 3, 2019 I follower dellahanno sottolineato che chiudere ilsarebbe come cancellare tutti i racconti quotidiani dell’inviata delle Iene perché ...

