Fedez choc a Peter Gomez | Ho un rischio di sclerosi multipla

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La nuova stagione de La Confessione, il programma di interviste condotto dasul Nove, si apre con l’intervista esclusiva al cantante, trasmessa eccezionalmente in prima serata giovedì 5 dicembre alle 21:25. L'ex giudice di X-Factor si commuove rivelando un aspetto molto privato di sé: "È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una piccola cicatrice bianca alla testa". Il cantante spiega che si tratta di "una 'sindrome radiologicamente verificata', ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la". Poi, emozionato,conclude: "Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perchè questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e ...

Corriere : La rivelazione choc di Fedez: «Ho fatto degli esami, sono a rischio di sclerosi multipla» - DanielaVitello1 : #LaConfessione Fedez: 'Mi hanno trovato una cosa nella testa, ecco cosa rischio' - CambiamentoDel : Sicuramente questo è uno dei momenti più felici per Fedez. Il matrimonio, il primo figlio e una carriera che proced… -