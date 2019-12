Ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio parla del Napoli e delle eventuali soluzioni

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) ExdelDi, exdel, nel corso di Marte Sport Live a Radio Marte, ha dettocose piuttosto interessanti che riguardano l’eventuale campagna acquisti allenatori del: “Spalletti e Allegri sono due grandissimi allenatori, pretenderanno anche una buona campagna acquisti per cui nel cambio, De Laurentiis deve mettere tutto in preventivo”. Diha poi detto del Presidente: “Ilaveva acquistato simpatia e credibilità in tutto il mondo e così come va detto che De Laurentiis ha fatto bene in questi anni, va anche detto che adesso ha rotto il giocattolo”. Infine ha voluto sottolineare la differenza tra il gioco delin campionato e in Europa: “La differenza che c’è tra le gare di campionato e di Champions League si spiega da un punto di vista tattico perché in Europa le squadre ...

Sport_Mediaset : L'#Arsenal tifa per l'esonero: vuole #Ancelotti. I #Gunners starebbero pensando all'allenatore del #Napoli per sost… - annatrieste : Comunque. Finché il Napoli gioca contro il Liverpool Ancelotti si conferma il miglior allenatore del mondo. E' quan… - GranGalaAIC : Prima volta per l’@Atalanta_BC sul palco del #GranGalaDelCalcio ??...ed è addirittura un doppio successo!!! Miglior… -