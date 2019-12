forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019): Mertensa Napoli, ma chiede una cifra che al momento De Laurentiis non vuole dargli per questo si valutano opzioni diverse A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Federicoper parlare di Mertens e di alcuniche indicano una opzione dell’Inter per l’attaccante del Napoli, che comunquenel capoluogo campano. Queste le parole del giornalista: SULL’INTERESSE DELL’INTER PER MERTENS “Mertens? Ciche abbiamo raccolto nell’ultima settimana e oggi la stampa belga rilancia questa opzione. Mertensa Napoli, ma chiede una cifra che al momento De Laurentiis non vuole dargli per questo si valutano opzioni diverse. L’Interprenderlo già a gennaio, ma non credo affatto che il club azzurro possa cederlo adesso, più probabile a giugno.SUL ...

Enzovit : Zanon: ”Mertens all’Inter? Ci sono segnali. Dries vorrebbe restare a Napoli” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Zanon: 'Mertens vorrebbe restare a Napoli, l'Inter vorrebbe Dries a gennaio, ma è più probabile che possa par… - cn1926it : #Zanon su #Mertens: “Sta valutando l’opzione #Inter. I neroazzurri lo vogliono già a gennaio” -