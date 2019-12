Volare | Michele Santoro e l' indagine sulla musica trap in un nuovo programma | da stasera

Michele Santoro torna con Volare e porta la musica trap in tv : Michele Santoro torna in Rai dopo due anni, e non per parlare di politica: sarà il conduttore di Volare, programma in seconda serata che andrà in onda stasera e che analizzerà il fenomeno della musica trap. La musica trap sbarca in Rai Ospiti del programma saranno alcuni ragazzi molto giovani con storie di vita molto diverse l’una dall’altra. Ci sarà ad esempio il giovane Nicolò (in arte Chfnik), residente a Milano, che racconta quali ...