Uccide tre persone | si accoppia con un cadavere e violenta una bimba | arrestato mostro di

La malaria Uccide oltre 400mila persone l’anno - soprattutto bambini : La malaria contagia milioni di persone ogni anno e ne uccide oltre 400mila, soprattutto bambini in Africa: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, citata da Al Jazeera. L’OMS ha precisato che il finanziamento alla battaglia globale contro la malaria è sostanzialmente piatto, e a causa della continua trasmissione attraverso le zanzare metà della popolazione mondiale rimane a rischio di contrarre la malattia. I ...

Regno Unito - 14enne si Uccide sotto un treno davanti agli amici : “Era dipendente dagli energy drink” : Il giovane Sam Connor si è tolto la vita morto all'inizio di quest'anno alla stazione ferroviaria di Chertsey, nel Surrey. Secondo quanto trapelato dall'inchiesta, il 14enne inglese non mangiava abbastanza e aveva seri problemi di dipendenza dalle bevande energetiche. Avrebbe anche parlato del suicidio agli amici.Continua a leggere

Uccide la nonna a pugni in auto : Maria - massacrata per soldi mentre guidava : Picchiata a morte dal nipote al culmine di una violentissima lite scoppiata mentre si trovavano in macchina. È questa la tragica fine di Maria Luisa Silvestri, 71enne di Ferrara. L’anziana è stata trovata priva di sensi all’interno della sua automobile, una Lancia Y, all’angolo tra via Modena e via Marconi, a Ferrara, in Emilia Romagna. La scena che un appuntato dei carabinieri della stazione di Ferrara, in quel momento fuori servizio, si è ...

Reggio Emilia - Uccide lo zio a coltellate mentre dorme : fermato il nipote di 27 anni : Si è svegliato alle prime ore dell’alba e ha ucciso a coltellate lo zio che stava ancora dormendo. La tragedia è avvenuta in un appartamento in viale Primo maggio a Reggio Emilia, intorno alle 5.30 di giovedì: la polizia ha fermato un ragazzo di 27 anni, nipote della vittima, che è stato poi portato al pronto soccorso per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga sull’accaduto, il ragazzo, che è in cura ...

Bologna - ferisce la ex moglie a coltellate - poi si Uccide lanciandosi sotto un treno : A Castenaso, in provincia di Bologna, un 29enne è morto dopo essersi lanciato sotto un treno. Intorno alle 17, l'uomo, un cittadino marocchino, si trovava in un centro commerciale...

Strage familiare a San Diego - Uccide l’ex moglie e i tre figli piccoli e poi si spara : Cinque persone, tre cui tre bambini, sono stati trovati morti in una abitazione a San Diego, in California. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Ad aprire il fuoco un uomo di trentuno anni, che avrebbe ucciso l'ex moglie e sparato ai quattro figli, uccidendone tre, per poi togliersi la vita.Continua a leggere

Casalesi - l'urlo di Zagaria in aula : «Potrei Uccidermi - non mi pentirò mai» : «Volevano che mi pentissi ma non mi pentirò mai. Ero disposto pure ad uccidermi». È quello che ha riferito, questa mattina, in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo,...

Uccide figlia e moglie - poi si suicida : i cadaveri trovati in tre diverse stanze : Carlo Carletti avrebbe ucciso la moglie Rosalba Politi e la figlia Cinzia. La tragedia in una casa del centro di Orvieto, in...

Israele Uccide capo Jihad a Gaza. Reazione : «Vi faremo tremare» : Israele afferma di aver ucciso questa notte Baha Abu al-Ata, capo militare della Jihad islamica palestinese. «La sua

La Mafia Uccide Solo d’Estate avrà altre stagioni? L’amarezza di Pif : “Volevo arrivare a Falcone e Borsellino” : Sono in molti a chiedersi, un anno dopo la fine del secondo capitolo, se La Mafia Uccide Solo d'Estate avrà altre stagioni: la risposta l'ha data Pif, annunciando anche che la serie arriva nel Regno Unito e in Irlanda del Nord con la messa in onda su Channel 4. Avendo vissuto nel Regno Unito per molto tempo, Pif si è detto orgoglioso del fatto che anche il pubblico inglese possa vedere la sua serie, ma ha anche aggiunto di essere dispiaciuto ...

Muore a 17 anni stroncato da un infarto mentre gioca a un videogame : “A Ucciderlo forse un mix di nottate insonni e sostanze” : Non poteva fare a meno dei suoi videogame, nemmeno di notte. Così ha aspettato le vacanze scolastiche, si è messo ancora una volta alla scrivania in camera, ha acceso il computer e ha passato un’altra nottata a giocare, senza mai dormire. Ma poi è morto per un infarto improvviso. Aveva solo 17 anni Piyawat Harikun, il giovane tailandese che lo scorso lunedì, come riporta il Daily Mail, è stato ritrovato dai genitori nella sua casa di Udon Thani, ...