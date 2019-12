Torino | ora i cattolici pregano con il rosario per Matteo Salvini

Finale Grand Prix pattinaggio artistico Torino 2019 : orari - programma - guida tv e streaming : Tra poco più di ventiquattro ore le porte del PalaVela di Torino torneranno finalmente ad aprirsi per accogliere la venticinquesima edizione delle Finali Grand Prix di pattinaggio di figura, in programma da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. Tre giorni di gare al cardiopalma animeranno più di trentamila spettatori provenienti da tutto il mondo, pronti ad ammirare le performance di atleti del calibro di Yuzuru Hanyu, Nathan Chen, Alina Zagitova, ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix Torino 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Il primo Grande appuntamento della stagione sta per arrivare. Dal 5 all’8 dicembre infatti andrà in scena presso il PalaVela di Torino la fase Finale del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio di figura, competizione itinerante giunta alla sua venticinquesima edizione. Sul ghiaccio che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 2006 si daranno battaglia i migliori atleti del mondo, in sfide incrociate appassionanti e imperdibili: in ...

Nuova chiusura per il tratto della A6 Torino-Savona - la frana è ancora in movimento : Ennessimo provvedimento cautelativo in seguito al crollo del viadotto in Liguria ancora una chiusura per il tratto di autostrada A6 Torino-Savona sulla carreggiata sud tra Savona e Altare sulla quale era stato istituito un doppio senso di marcia, dopo il crollo del viadotto Madonna del Monte. La chiusura è scattata nel pomeriggio di oggi, in via […] L'articolo Nuova chiusura per il tratto della A6 Torino-Savona, la frana è ancora in ...

Bomba Torino disinnescata/ Diretta video : "ordigno inoffensivo" - ora il brillamento : Bomba a Torino, ordigno disinnescato in via Nizza. Chiuso spazio aereo e sospesi i treni: ora lo spostamento in cava per farla brillare. Diretta video

Liliana Segre riceverà la cittadinanza onoraria di Torino : La senatrice a vita Liliana Segre riceverà la cittadinanza onoraria di Torino. La proposta era stata avanzata dal Pd e accolta positivamente da tutti i gruppi del consiglio comunale. Si voterà lunedì, quando verrà anche istituita una commissione contro i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo.Continua a leggere

Calendario Grand Prix pattinaggio artistico Torino 2019 : come acquistare i biglietti e tutti gli orari : A distanza di dodici anni torna a Torino il pattinaggio che conta. Da giovedì 5 dicembre a domenica 8 si svolgeranno infatti nel mitico PalaVela le Finali della venticinquesima edizione del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio di figura. Previsti tantissimi spettatori da tutte le parti del mondo per ammirare le prove di stelle come Yuzuru Hanyu, Alena Kostornaia, Wenjing Sui-Cong Han e Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Secondo quanto ...

Sono innamorato di Pippa Bacca - al Torino Film Festival una storia poetica - dolce e violenta : Storie dell’Italia che resiste. Storie di donne che resistono anche quando sembrano soccombere alla violenza, alla sconfitta. Ricordate Pippa Bacca? Era il 2008 quando due strane ragazze si lanciarono in un’avventura che sembrava impossibile: fare un viaggio in autostop da Milano a Tel Aviv, attraversando undici paesi per portare un messaggio di pace. Il viaggio finì tragicamente il 31 di marzo, quando Pippa Bacca, dopo essersi separata dalla ...

Black Friday - sciopero dei lavoratori Amazon a Torino e Cuneo : Stop di 16 ore degli addetti della piattaforma di ecommerce per protestare per i carichi di lavoro e per chiedere più sicurezza

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Maltempo Piemonte - migliora la situazione a Torino : resta alta l’attenzione sul Po : Il bollettino emesso dal Centro funzionale regionale del Piemonte alle 13 di oggi “indica un progressivo decrescere dell’allerta per molte aree della Città metropolitana, in concomitanza con il progressivo esaurimento delle piogge”. Lo sottolinea in una nota la Città metropolitana di Torino, spiegando che restano in allerta arancione per le valanghe le Valli Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone, alta val Susa, Chisone, ...

Tuttosport : «Cairo aspetta il morto? Tragedia sfiorata - vende agli ultras Inter biglietti nella curva del Torino» : Duro attacco di Tuttosport a Urbano Cairo presidente del Torino. Cosa si aspetta, il morto? Comincia così l’articolo titolato: “curva Primavera, così è una follia. Venduti circa 400 biglietti a ultrà Interisti: Cairo incassa, mentre le forze dell’ordine non prendono le contromisure necessarie. Bastoni, coltelli, botte: si è rischiata una Tragedia”. Scrive Marco Bonetto: Siamo nella città di piazza San Carlo. La finale di Champions ...

Maltempo - voragine larga 10 metri si apre sull'autostrada Torino-Piacenza : Momenti di paura ieri sera sull'autostrada A21 Torino-Piacenza dove, all'improvviso, si è aperta una voragine larga circa dieci metri nella carreggiata in direzione Torino. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l'episodio si è verificato nei pressi della barriera di Villanova, all'altezza del chilometro 21. Incredulità tra gli automobilisti che si sono trovati letteralmente imbottigliati in una lunghissima coda di veicoli. Sul ...

Crollo viadotto A6 Torino-Savona - testimone : “Sono vivo per miracolo - ho pensato al Ponte Morandi” : “Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del Ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima… Un conto è vedere queste cose in tv una cosa è viverle“: lo ha dichiarato Daniele Cassol,che ieri si trovava sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto interessato dal Crollo di una porzione del viadotto della Madonna del Monte, a pochi km dallo ...

Crolla viadotto su Torino-Savona. Testimoni : “Sembrava Ponte Morandi” : Daniele Cassol, domenica 24 novembre, stava viaggiando sull'autostrada A6 Torino-Savona, quando davanti ai suoi occhi un viadotto è stato travolto da una frana e la strada è venuta giù (LE FOTO - IL VIDEO). È sceso dall'auto e si è messo a sbracciare per segnalare agli altri automobilisti in arrivo il pericolo. "Fermatevi, è venuto giù tutto", ha urlato verso auto e pullman che arrivavano su quel tratto di strada. "Ancora non so ...