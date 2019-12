Mes | Berlusconi avverte | “Governo chieda aiuto a tutti | è in gioco l’interesse nazionale”

Berlusconi : Mes - rischi ricadute pesanti : 22.40 "Di fronte alla grave presa di posizione del presidente dell'Eurogruppo, Centeno, che chiude a una riapertura del negoziato sul Meccanismo europeo di Stabilità (Mes), preoccupa l'incertezza dell'atteggiamento del governo italiano". Così Silvio Berlusconi. Centeno ha detto che non ci sono ragioni per cambiare il testo e la firma del nuovo Trattato avverrà "a inizio" 2020. "Si rischiano ricadute pesanti. E' un prezzo tropo alto ...

Silvio Berlusconi - il Messaggio privato ricevuto dagli "stabilizzatori" : "Se suonano le sirene al Senato..." : Erano i "responsabili" per Silvio Berlusconi, oggi sarebbero gli "stabilizzatori" di Giuseppe Conte e vengono tutti da Forza Italia, o quasi. Secondo un retroscena del Messaggero, mentre un gruppo di senatori grillini sarebbe in procinto di passare con la Lega o nel Misto, a Palazzo Madama si corre

Berlusconi diMesso - lascia la clinica Madonnina : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è appena stato dimesso dalla Casa di cura La Madonnina di Milano. Berlusconi sarebbe dovuto uscire questa mattina ma ha lasciato la clinica poco fa a bordo di un van senza rilasciare dichiarazioni. "Ha pranzato con il figlio Luigi e vuole andare ad Arcore a vedere la partita del Monza" ha detto la senatrice Licia Ronzulli. Il leader azzurro era stato ricoverato venerdì nella clinica milanese per dei ...

Berlusconi diMesso da clinica milanese : 15.12 Silvio Berlusconi è stato dimesso dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stato ricoverato venerdì a seguito di una caduta a Zagabria. Il leader di Forza Italia ha lasciato la casa di cura a bordo di un van senza rilasciare dichiarazioni. "Ha pranzato con il figlio Luigi e vuole andare ad Arcore a vedere la partita del Monza" ha detto la senatrice Licia Ronzulli, cha ha passato la mattinata accanto al Cav nella clinica milanese. ...

Francesca Pascale non va a San Giovanni. Il Messaggio a Berlusconi : "Ho paura ma mi fido di te" : Lo ha seguito da casa, attraverso lo schermo televisivo, ma di andare in piazza, e sul palco accanto a lui, proprio non se l’è sentita. Stavolta Francesca Pascale non ha accompagnato il suo Silvio alla manifestazione del centrodestra a piazza San Giovanni, che nei resoconti giornalistici ha segnato la “rinascita della coalizione”. Il motivo, stando a quanto hanno raccontato ad HuffPost fonti accreditate, sta nella ...