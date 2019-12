Infortunio Belotti | i tempi di recupero del capitano granata

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), nuovi esami per ilche hanno evidenziato un problema muscolare che lo terrà ancora ai box Brutte notizie per Walter Mazzarri. Il tecnico, infatti, dovrà ancora fare a meno di capitan Andrea. Almeno per un po’. Il Gallo ieri si è sottoposto a nuovi esami dopo il problema all’anca che l’aveva costretto al cambio contro l’Inter, accertamenti che hanno evidenziato un problema alle fibre muscolari in precedenza non ravvisato. Il rischio, secondo Tuttosport, è che l’attaccantedi non possa tornare in campo prima del 2020. «Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione equamente suddivisa tra lavoro sulla parte atletica e programma tecnico, con partita a ranghi misti. A causa del persistere del dolore, Andreaè stato sottoposto a un ulteriore controllo strumentale che ha evidenziato un ...

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Gazzetta: 'Tegola @Belotti: non potrà neanche allenarsi, l'infortunio è più serio del previsto' 'Quante partite può saltar… - Andre_Dalma : L'infortunio di #Belotti, tra le altre cose, smaschera un'altra pecca di un mercato condotto in maniera sconsiderat… - SOSFanta : ?? Gazzetta: 'Tegola @Belotti: non potrà neanche allenarsi, l'infortunio è più serio del previsto' 'Quante partite… -