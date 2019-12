Centeno sul Mes | “Non vediamo ragione per cambiare testo”

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Mario, presidente dell’Eurogruppo, chiude la porta all’Italia su possibili modifiche alla riforma del trattato sul Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità. “Nonpertesto”, ha detto il portoghese prima di entrare alla riunione dei ministri dell’Economia della zona euro a Bruxelles. Presente anche il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il quale ha preferito non dichiarare niente prima dell’incontro. Il presidenteha poi continuato dicendo che l’accordo politico è già stato raggiunto mentre i Paesi stanno ora lavorando solo su alcuni aspetti tecnici. La firma, ha spiegato, è attesa per l’inizio del 2020.sul Mes: “Testo non si cambia” “Faremo un altro passo su questa discussione oggi in Eurogruppo”, ha poi aggiunto. Il presidente ribadisce che sul ...

