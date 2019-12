ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il tema dell’e deiomosessuali è ancora un argomento tabù in Bundesliga. Ora l’allenatore delJulian Nagelsmann ne ha parlato alla festa di Natale del fan club gay-lesbico RB “Rainbow Bulls”, prendendo chiaramente posizione adi coche decidono di uscire allo scoperto. Lo riporta oggi il“Se un giocatore gay mi dicesse ‘Non sono libero e non riesco a sviluppare la mia esibizione’, direi: ‘Esci dall’armadio. Riconoscilo’. Non ho alcun problema. In generale, penso che se non puoi esprimere la tua sessualità, non puoi nemmeno vivere liberamente. Ci sono troppe paure da scoprire o da non prendere sul serio. Se devi sempre nascondere il tuo modo di amare, è un grosso problema” L’allenatore di 32 anni, tuttavia non nasconde che ci sono ancora molti problemi a riguardo ...

napolista : #Bild: l’allenatore del #Lipsia a favore dei calciatori che rivelano la loro #omosessualità Julian #Nagelsmann «In… -