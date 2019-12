newsmondo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Moody’sl’outlook delleitaliane da: “Nel 2020 continueranno a diminuire crediti deteriorati”. ROMA – Moody’sl’outlook delleitaliane da. L’agenzia di rating, che nelle prossime settimane dovrebbere il Pil , ha comunicato l’aggiornamento delle stime per quanto riguarda gli istituti nazionali. La visione positiva – fanno sapere da Moody’s – è dovuta alla ulteriore progressiva riduzione dei crediti deteriorati. Le condizioni di finanziamento dellemiglioreranno e il loro capitale rimarrà. Le motivazioni dell’agenzia di rating La revisione in positivo è stata commentata da Fabio Iannò, vicepresidente di Moody’s, che ha deciso di soffermarsi anche sulla crescita dell’Italia in futuro: “Prevediamo ...

SkyTG24 : Moody’s rivede outlook su banche italiane: da negativo a stabile - Agenzia_Ansa : #Moody's rivede outlook banche, passa da negativo a stabile #ANSA - NewsMondo1 : Banche, Moody’s rivede l’outlook: da negativo a stabile -