romadailynews

(Di martedì 3 dicembre 2019) SICUREZZA, GABRIELLI: IN ARRIVO 148 NUOVI POLIZIOTTI PER ROMA Roma – “Stanno per arrivare a Roma 148 nuovi viceispettori che andranno a innervare le strutture di intervento e i commissariati”. Lo ha annunciato oggi il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, inaugurando il secondo polo delle volanti in via Alvari, nella zona di Tor Cervara. “È una bella immissione di energie e di forze fresche di cui la Capitale ha particolarmente bisogno” ha aggiunto Gabrielli, chepoi ha fatto sapere di voler ridisegnare la mappa dei commissariati. “Occorre portarli dove la citta’ si e’ sviluppata- ha precisato- Un’eccessiva concentrazione nella parte centrale non risponde piu’ alle necessita’ della citta’”. ROMA, DA MIBACT AUTONOMIA A PALAZZO VENEZIA E VITTORIANO Palazzo Venezia e il Vittoriano diventano un unico sito ed ...

romadailynews : Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17:00: SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO… - romadailynews : TG RDN del 3/12/2019: SICUREZZA, GABRIELLI: IN ARRIVO 148 NUOVI POLIZIOTTI PER ROMA Roma… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 15:30: VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20… -