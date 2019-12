Se domani tu non ci fossi più a chi vorresti che fossero affidati i tuoi figli?

Napoli - Ancelotti : “Troppa fragilità - non siamo attenti come in Champions. domani ci confronteremo” : “Non si riesce a mantenere un livello di attenzione come in Champions. A Liverpool lo sforzo è stato grosso, non potevano tenere certi ritmi. E’ un momento delicato, insieme dobbiamo fare un confronto per uscire da questa situazione di difficoltà un po’ troppo lunga”. Sono le parole del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, al termine della sconfitta interna contro il Bologna, ai microfoni di Sky Sport. “Domani ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Non abbiamo velocità - domani sarà durissima” : Un sabato con pochi sorrisi in casa Alfa Romeo. Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi (clicca qui per la cronaca) si sono concluse già nel Q1 per entrambi i piloti con Antonio Giovinazzi che, quantomeno, è stato in grado di precedere il compagno di team Kimi Raikkonen. Una soddisfazione effimera, che cambia ben poco per il pilota pugliese che, al termine della sua prova, tenta di analizzare una situazione non semplice per la scuderia del ...

Non fermiamo la lotta all'Hiv - i bambini di domani non dovranno più temerlo : Ancora oggi, ogni ora, nel mondo, muoiono 13 bambini e adolescenti per cause legate all’Aids. Sono oltre 300 al giorno.Il primo dicembre è la Giornata mondiale contro l’Aids, e noi dell’Unicef vogliamo sottolineare che anche se il mondo sta ottenendo grandi risultati nella battaglia contro la malattia, non dobbiamo fermarci di fronte ai progressi compiuti.Secondo gli ultimi dati dell’Unicef, nel 2018, sono ...

Lecce-Cagliari - l’annuncio di Sticchi Damiani : “Se non si gioca domani - ecco l’altra data disponibile” : Tra Lecce e Cagliari ha vinto il maltempo, prima ancora che la gara iniziasse. Pioggia incessante e copiosa quella caduta sul Via del Mare nella giornata di oggi, che ha reso impraticabile il terreno di gioco. La palla non rimbalza e l’arbitro Mariani ha deciso per il rinvio dopo il consulto con i due capitani. Al termine del match, ai microfoni di Sky, è intervenuto il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani: “Pare ...

Oggi e domani - quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici : Oggi e domani quasi tutti i quotidiani del Gruppo Gedi usciranno con articoli non firmati per protestare contro il licenziamento di 121 poligrafici previsto dal piano di ristrutturazione del Gruppo. Allo sciopero partecipano La Stampa, il Secolo XIX e molte

Somma : ”Ecco perchè domani Ancelotti non deve cambiare modulo…” : Somma: non cambiare modulo contro il Milan credo sia una scelta giusta da parte di Ancelotti anche perché quando le cose non vanno bene non bisogna cambiare A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mario Somma, allenatore, per parlare del Napoli e di Ancelotti. Queste le sue parole: SU MILAN-NAPOLI E SUL MODULO DELLA LA SQUADRA AZZURRA Non cambiare modulo contro il Milan credo sia una scelta giusta da parte di Ancelotti ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : scuole chiuse a Pordenone domani martedì 19 Novembre : domani le scuole di Pordenone di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi, rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ciriani. “Lo ha deciso in via prudenziale il Centro operativo comunale alla luce dei dati ufficiali a disposizione – ha spiegato il sindaco – domani sono attese piogge intense sulla città ed è possibile che il fiume Noncello salga sulla strada rivierasca, mettendo seriamente in ...

Formula 1 – Hamilton non si nasconde : “non avevo il passo per essere in pole. domani attenzione alla temperatura” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp del Brasile: il pilota Mercedes ammette di non aver avuto il passo per la pole position Lewis Hamilton ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gp del Brasile. Il pilota britannico, già campione del mondo per la stagione corrente, si è classificato alle spalle di Max Verstappen e Sebastian Vettel, sottolineando ai microfoni di Sky Sport di non aver avuto il passo per ...

MotoGp – Dovizioso contento ma non troppo : “bel lavoro - ma domani saremo in lotta per il quarto posto” : Andrea Dovizioso soddisfatto a metà del suo weekend in pista a Valencia: le parole del forlivese della Ducati dopo le ultime qualifiche della stagione 2019 Sesto tempo per Dovizioso oggi nelle qualifiche del Gp di Valencia: il forlivese della Ducati partirà domani dunque dalla seconda fila, pronto a battagliare con i migliori per ottenere preziosi punti utili al team per il titolo a squadre. AFP/LaPresse “contento della seconda fila, ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Non ho fatto un giro perfetto. Speriamo domani non ci sia vento” : Una qualifica non certo esaltante quella di Andrea Dovizioso nel Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP, chiusa con la sesta posizione che lo porterà a scattare domani dall’ultima piazzola della seconda fila. Il forlivese, tuttavia, ha già dimostrato quest’anno che già in partenza può sfruttare le sue grandi doti per recuperare qualche posizione quindi in vista della corsa le ambizioni possono anche essere quelle di lottare per il ...

Formula 1 – Verstappen non si sbilancia dopo la prima giornata in pista in Brasile : “vedremo come risponderemo domani” : La prima giornata in pista in Brasile non soddisfa del tutto Max Verstappen: ma l’olandese pensa già a domani Sono le Ferrari di Vettel e Leclerc le monoposto più veloci delle seconde prove libere del Gp del Brasile. I due ferraristi si sono lasciati alle spalle Max Verstappen nel pomeriggio di Interlagos, seguito da Bottas e Hamilton, tutti vicinissimi, nell’arco di due decimi. “Sicuramente non è stato il nostro miglior ...

Max Verstappen F1 - GP Brasile 2019 : “Oggi tempi non indicativi - domani saremo in lotta per la pole” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di F1 con il terzo tempo assoluto alle spalle delle Ferrari, con poco più di un decimo di distacco dalla vetta e la consapevolezza di avere tra le mani una Red Bull che ad Interlagos potrà dire la sua. Secondo l’olandese, tuttavia, le prime due sessioni di prove libere sono state poco indicative, sia per la pioggia della FP1, quindi per le temperature basse della ...

La rivoluzione di de Magistris : a Napoli non si va più a scuola (chiuse anche domani) : Scuole chiuse anche domani. Sarà il secondo giorno consecutivo e il quarto nel giro di una sola settimana. La motivazione è sempre il vento forte. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, infatti, è gialla, come quella di oggi. Ma poiché la nostra città non è sicura, con istituti scolastici che vanno a pezzi, alberi in pericolo di crollo e pali della luce instabili, il Comune con il sindaco de Magistris ha deciso di chiudere ...