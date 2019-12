Giovanni Veronesi fa una dedica a Francesco Nuti | Nessuna avversità potrà

ilgiornale

(Di martedì 3 dicembre 2019) Novella Toloni A "Maledetti Amici Miei", il regista toscano hato un pensiero all’amico. I due sono stati legati da una grande amicizia elo ha omaggiato con una serenata "La serenata aè una delle cose più belle viste in TV in questi ultimi anni", questo è solo uno delle decine di commenti che hanno inondato la pagina Twitter di Rai Due, dopo la serenata diMuti. il regista toscano ha omaggiato l'amico con una canzone durante l'ultima puntata dello show comico "Maledetti Amici Miei". La puntata di lunedì è stata segnata da un momento molto toccante in cuihato una serenata all'amico. I due sono stati legati da una profonda amicizia, fatta di alti e bassi. I recenti problemi di salute, che hanno costrettoa prendersi una pausa dal mondo dello ...

BlogNews_it : La dedica di Giovanni Veronesi a Francesco Nuti: “Saremo amici per sempre” - gioveron : RT @SalvoSardisco: @RaiDue @gioveron Grande Giovanni Veronesi... meravigliosa Puntata con finale Nodo alla Gola?????? Meraviglioso Amico Mio… - SalvoSardisco : @RaiDue @gioveron Grande Giovanni Veronesi... meravigliosa Puntata con finale Nodo alla Gola?????? Meraviglioso Amico Mio????????????????????? -