Calzona ex vice di Sarri | «Questo Napoli non può giocare col 4-3-3»

(Di martedì 3 dicembre 2019)(exdi): «non puòcol 4-3-3». Sul momento no del, il Corriere del Mezzogiorno ha interpellato Francescodi Maurizionel triennio napoletano. Anche, come Ancelotti nel suo discorso, ha puntato sull’aspetto mentale: «Quando la testa non c’è, diventa tutto insormontabile, poi vengono tutti gli altri discorsi, come per esempio la tattica. Non credo che questa squadra non abbia personalità: Koulibaly, Allan e Mertens, l’hanno sempre avuta. E non è un problema di modulo, ilha raggiunto buoni risultati anche con il 4-4-2. Riguardo al 4-3-3, non c’è un giocatore davanti alla difesa abile nelle due fasi, la squadra non è stata costruita persistema di gioco. Il più adattabile è Allan ma non ha le verticalizzazioni nel suo dna. Non è il ruolo di Fabian Ruiz o Zielinski». L'articolo(exdi ...

