Amato Pd | “Affrontare con razionalità provvedimenti in discussione”

(Di martedì 3 dicembre 2019) Marcianise, 2 dic. (Adnkronos) – ‘è doveroso essere presenti quando si tratta di mettere a rischio posti di lavoro. Bisogna affrontare cone responsabilità iche sono in discussione al governo nazionale”. Così Vincenza, consigliera regionale Pd, a margine dell’incontro di questa mattina nello stabilimento Coca Cola di Marcianise in un confronto con gli stakeholder locali su sugar tax e plastic tax, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Gianfranco di Sarno (M5S) e Paolo Russo (Fi). ‘è evidente ‘ dice‘ che la tassa sulla plastica e sullo zucchero andrebbero a impattare negativamente su questa realtà ma anche sulle altre. La nostra presenza sarà utile a capire quali sono i risvolti negativi di talie di cercare di suggerire, laddove possibile, dei correttivi”.L'articolo...

