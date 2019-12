Sul Mes alla fine deciderà il Parlamento

Giuseppe Conte subito all'attacco di Salvini Sul Mes : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Mes non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perchè ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes.“Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della ...

La versione di Conte Sul Mes. Segui la diretta : Dopo le quattro ore vertice di governo notturno a Palazzo Chigi – presenti il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione di Pd, M5S e Leu, Dario Franceschini, Luigi Di Maio e Roberto Speranza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro per gli A

Luigi Marattin a L'aria che tira : "Sul Mes discussione surreale - piena di balle come quelle di Matteo Salvini" : In collegamento da Piazza Montecitorio con L'aria che tira su La7, Luigi Marattin, di Italia Viva, interviene sulla questione del Mes e sulle polemiche su Matteo Renzi che ha disertato il vertice di domenica primo dicembre: "Stiamo assistendo a una discussione surreale, noi siamo d'accordo con la li

Sergio Mattarella - il messaggio del fedelissimo Pierluigi Castagnetti : "Cala il sipario Sul governo" : C'è un messaggio lanciato su Twitter da Pierluigi Castagnetti che la dice lunga sulla durata del governo giallo-rosso: "È oggettivamente sempre più difficile continuare a governare in questo modo, dove i Cinque Stelle rimettono in discussione ogni cosa ogni giorno, pensando solo a un molto ipotetico

Rassegna stampa del 2 dicembre : scontro tra M5S e Pd Sul Mes : Si spacca nuovamente il Governo e stavolta la questione è quella legata al Mes. Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non hanno trovato l'accordo.

Conte è pronto a tirare dritto Sul Mes : Il vertice di maggioranza sul Mes andato in scena ieri sera a palazzo Chigi ha chiarito un paio di concetti fondamentali sul cosiddetto Fondo salva-Stati. Intanto è stato annunciato da fonti del Movimento 5 Stelle che non ci sarà alcun via libera alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità fino a quando il Parlamento non ne discuterà nei modi e nelle sedi opportune. I grillini, inoltre, continuano a ripetere che il testo della riforma del ...

Salva-Stati - Conte tenta il compromesso : si tratta con l'Ue Sul "pacchetto" : Alla fine il cerino finisce nelle mani di Giuseppe Conte che a sera inoltrata riunisce a palazzo Chigi l'ennesimo vertice di maggioranza che si conclude con una nota unitaria nella quale si...

Sul Mes per ora il governo resiste - sarà il Parlamento a decidere l’11 dicembre : Nessuna decisione per ora sulla spinosa questione del Mes. Tutto è rinviato all’11 dicembre quando in Parlamento si confronteranno gli schieramenti politici Lungo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Non ha partecipato Italia viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi, che, in tv, ha spiegato: “Siccome questo litigio è sul Mes e noi non […] L'articolo Sul Mes per ora il governo resiste, sarà il Parlamento a decidere ...

**Ue : braccio ferro Di Maio-Gualtieri Sul Mes al vertice a P.Chigi** : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – C’è stato un braccio di ferro, a quanto apprende l’Adnkronos, tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il responsabile degli Esteri Luigi Di Maio durante il lungo vertice sul Mes a Palazzo Chigi, durato ben 4 ore per la parte dedicata al fondo salva Stati e tutt’ora in corso su altri dossier, a partire da Alitalia. Il responsabile di via XX Settembre, spiegano fonti di governo ...

Il Governo si spacca ancora Sul Mes. La sfida Pd-M5s precipita in aula : A palazzo Chigi sono passati pochi minuti dall’inizio del vertice di maggioranza sul Mes quando Dario Franceschini esorta i partecipanti a mettersi d’accordo per arrivare a una nota comune. Mancano poche ore all’intervento di Giuseppe Conte in Parlamento. Matteo Salvini è lì, pronto a replicare la sfida del 20 agosto, quella che segnò la Caporetto del Conte I. Intorno al tavolo ci sono il premier, Luigi Di ...

Ue : fonti M5S Sul Mes - ‘molto da rivedere - decide Parlamento’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Il Parlamento è sovrano ed è un bene che si sia deciso di non dare nessuna luce verde fino a quando il Parlamento non ne discuterà. è il parlamento che parla per primo. Per noi tante cose nell’Unione Economica e Monetaria vanno e riviste”. Lo sottolineano fonti M5S, subito dopo il vertice di governo a Palazzo Chigi sul Mes, il Meccanismo di stabilità europeo. L'articolo Ue: fonti M5S sul Mes, ...

