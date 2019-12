Strike | su Premium Crime la serie tratta dai libri di J K Rowling firmati con lo

davidemaggio

(Di lunedì 2 dicembre 2019)Appuntamento imperdibile per gli appassionati di J.K., la creatrice della saga di Harry Potter. Da stasera alle 21.15,trasmetterà infatti, ladai romanzi di Robert Galbraith, pseudonimo utilizzato nel 2013 dalla stessa. Sette episodi, suddivisi in tre stagioni, con protagonisti Tom Burke nei panni del detective privato Cormorane Holliday Grainger in quelli di Robin Ellacott, l’assistente dell’uomo.: trama e anticipazioni Ogni stagione della produzione inglese è ispirata ad uno deiche laha firmato con l’identità fittizia di Robert Galbraith. La prima, basata interamente su Il Richiamo del Cuculo, è composta da tre episodi in cui il burberosi troverà ad indagare sulla morte di Lula Landry, la sorella adottiva dell’avvocato John Bristow. Nonostante l’ipotesi di ...

