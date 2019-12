Sicurezza stradale | meno incidenti nel 2018 in Toscana

Sicurezza stradale : Fico - ‘priorità sensibilizzazione e manutenzione strade’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “La sequenza drammatica di incidenti che continuano a consumarsi sulle nostre strade richiama ancora una volta le Istituzioni ad interrogarsi sulle misure che devono essere adottate per fermare questa strage. Gli strumenti normativi, da soli, non possono invertire questa tendenza se non saranno accompagnati da un più intenso impegno sul piano dell’educazione al rispetto delle regole, ...

Aurigemma : pianificare prevenzione per Sicurezza stradale : Roma – “Oggi, si e’ tenuto alla Pisana il convegno organizzato dalla commissione Lavori Pubblici, Mobilita’ ‘Cambiamo Marcia – Gestione, controlli e obiettivi per la sicurezza stradale’. E’ stata una occasione importante per affrontare una tematica molto delicata, come quella della sicurezza stradale. Iniziative come queste sono rilevanti al fine di ascoltare le varie testimonianze e i contributi ...

Sicurezza stradale : Altroconsumo - dal 15 scatta obbligo pneumatici invernali (2) : (Adnkronos) – Le gomme sono state testate innanzitutto su terreno asciutto ad una velocità di 150 km/h per verificare tenuta di strada, maneggevolezza del mezzo e spazio di frenata. Dai test su strada bagnata sono emerse importanti differenze tra i vari pneumatici: con i migliori modelli (tra le gomme per auto di piccola taglia) si perde il controllo solo oltre i 90 km/h mentre con i peggiori già oltre i 65. I piloti hanno testato i ...

Sicurezza stradale : Altroconsumo - dal 15 scatta obbligo pneumatici invernali : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – I consumatori italiani sono in questi giorni alle prese con il cambio gomme: è infatti alle porte la scadenza del 15 novembre, giorno in cui nel nostro Paese scatta l’obbligo di utilizzare pneumatici invernali (o dotarsi di catene da neve a bordo). Per supportare i consumatori nella scelta, Altroconsumo ha testato 30 pneumatici: 15 della misura 185/65 R15, generalmente utilizzati su piccola auto come ...

Sicurezza stradale - Dispositivi antiabbandono - cronaca di una storia italiana : Da cinque giorni infuria la polemica sui seggiolini antiabbandono, che secondo molti sarebbe entrata in vigore a sorpresa, secondo altri comunque con troppa fretta. Nei giorni scorsi cè chi ha parlato, addirittura, di obbligo anticipato, come se qualcuno potesse manipolare a piacimento le leggi e le loro disposizioni. Di seguito il diario di una vicenda che ha svelato, fin dai giorni della stesura della legge in parlamento, linadeguatezza della ...

Campidoglio - Aci e Fia insieme per costruire percorsi di sensibilizzazione e informazione su Sicurezza stradale : Roma – costruire percorsi di sensibilizzazione riguardo l’educazione stradale, garantendo un capillare coinvolgimento delle scuole, in occasione del 17 novembre, ‘Giornata Mondiale dello Studente’, e in corrispondenza dell’E-Prix di Roma 2020, che si svolgerà il prossimo 4 aprile. Azioni che devono inserirsi in un quadro complessivo in cui istituzioni e stakeholders si impegnino, tramite specifiche sinergie, a promuovere la sicurezza ...

Sicurezza stradale - per i giovani è una scocciatura. Per strada bisogna usare la testa : Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno nel mondo circa 1,35 milioni di persone sono vittime di incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte dei giovani tra i 5 e i 29 anni di età. Inizia così il rapporto: “La frontiera tecnologica nella lotta agli incidenti stradali. Il ruolo degli Adas”, di cui si è parlato a margine del #ForumAutomotive. Per i giovani la Sicurezza è visto come un obbligo! Numeri ...