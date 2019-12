Scafati | bufera su Lsu in servizio a San Sebastiano al Vesuvio

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – A Napoli, Sanal, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a una misura cautelare (5 divieti di dimora nel Comune di Sanal) emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura nei confronti di cinque indagati liberi ritenuti responsabili, a vario titolo, di false attestazioni o certificazioni in concorso e truffa in concorso. L’indagine, condotta dalla Stazione di Sanalanche attraverso attività tecniche ha dimostrato, in 14 circostanze diverse verificatesi nel giugno 2018, che cinque lavoratori socialmente utili alle dipendenze del Comune di Sanaled assegnati alEcologia avevano attestato falsamente la loro presenza in. Ognuno, a turno, faceva ...

