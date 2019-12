Paziente con grave forma di aritmia cardiaca ventricolare sottoposto ad ablazione con un

Diabete : ogni Paziente perde 4 anni in “inerzia clinica” - con glicemia alta : Una rincorsa che può durare troppo a lungo. Gli specialisti la definiscono “inerzia terapeutica”, ed è il ritardo con cui ogni paziente con Diabete tipo 2 ha accesso alla cura migliore per il proprio specifico caso. Una “rincorsa” che non riguarda solo la prima terapia, ma anche la ricerca della cura più appropriata quando il trattamento in atto risulti non più efficace. E mentre la terapia “non fa il suo dovere”, la malattia progredisce in ...

Biathlon - intervista a Michela Carrara : “Una preparazione ottimale - sono imPaziente di gareggiare e misurarmi con le altre” : A pochi giorni dall’inizio della stagione 2019-2020 dell’IBU Cup, circuito cadetto del Biathlon che vedrà impegnati gli atleti a Sjusjøen (Norvegia), abbiamo scambiato due parole con la valdostana Michela Carrara. La campionessa del mondo della sprint nei Mondiali junior di Brezno-Osrblie 2017 (Slovacchia), ha rialzato la testa nella parte finale dello scorso inverno ed è decisa a continuare a progredire, sognando la Coppa del Mondo. ...

La Consulta : “Il Paziente che vuole congedarsi dalla vita non può subire un processo più lento e più doloroso degli altri” : A quasi due mesi dalla storica sentenza sul fine vita, la Consulta, relatore Franco Modugno, ha depositato le motivazioni del verdetto. Per i giudici “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. E se la dichiarazione di incostituzionalità rischia di creare vuoti di disciplina che mettono in pericolo diritti fondamentali, la Corte costituzionale deve ...

Cancro - ecco l’onco-chip : passaporto genetico che contiene informazioni sul Dna tumorale di ogni Paziente : La lotta al Cancro ha una nuova arma grazie al passaporto genetico: un onco-chip che contiene informazioni sul Dna tumorale di ogni paziente, da incrociare con i Big data stoccati nelle banche internazionali per individuare la strategia terapeutica migliore in ciascun singolo caso. “L’era della personalizzazione molecolare è iniziata: nei database mondiali si cerca il farmaco specifico per le molecole del tumore di ogni ...

Epatite C : un Paziente su tre arriva al trattamento con l’infezione in stato avanzato o cirrosi : “ALLEANZA CONTRO L’Epatite”: PERSEGUIRE L’OBIETTIVO OMS – Eliminare l’Epatite C dal nostro Paese è l’obiettivo fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità entro il 2030. Esistono terapie in grado di eradicare il virus in poche settimane, efficaci nel 98% dei casi, senza effetti collaterali. Ad oggi, sono stati affrontati con successo 196mila casi, ma i pazienti ancora da trattare, secondo le ultime stime, sarebbero almeno 200mila, di cui ...

Se i tempi di attesa sono troppo lunghi il Paziente ha diritto ad andare privatamente pagando solo il ticket - la legge che pochi conoscono : In Italia, purtroppo i tempi di attesa della sanità sono molto lunghi e, purtroppo, spesso incompatibile con lo stato di salute di chi necessita una visita. pochi sano, però, che la legge va incontro a questa situazione garantendo la possibilità di pagare solo il ticket e farsi visitare privatamente quando i tempi di attesa superano i 30 giorni per le visite mediche specialistiche e i 60 giorni per gli esami diagnostici. Questo diritto è ...

In Italia il primo trapianto al mondo di vertebre umane : al Rizzoli di Bologna - intervento su Paziente con tumore osseo : Una diagnosi di tumore osseo con la prospettiva di andare incontro a paralisi, dolori invalidanti e anche al rischio di morte. Per salvare una vita è stato compiuto un intervento mai tentato prima, per un nuovo primato tutto Italiano. All’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, per la prima volta al mondo una parte di colonna vertebrale è stata sostituita da quattro vertebre umane. Un intervento straordinario condotto dall’equipe del ...

Bologna - primo trapianto al mondo di vertebre umane su un Paziente con tumore osseo : All'Istituto Rizzoli di Bologna, per la prima volta al mondo, una parte di colonna vertebrale è stata sostituita da quattro vertebre umane, conservate nella Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico della regione. L'intervento è stato eseguito il 6 settembre su un paziente di 77 anni colpito da cordoma, forma maligna di tumore osseo.Continua a leggere

Bari - psichiatra condannato in appello a tre anni mezzo : "Molestò Paziente di 30 anni" : In primo grado era stato assolto perché i giudici ritennero che i comportamenti denunciati dalla vittima fossero tecniche di rilassamento

Torino - trapiantati 4 organi su un Paziente con fibrosi cistica : è la prima volta in Europa : Per la prima volta in Italia e in Europa è stato effettuato all’ospedale Molinette di Torino un trapianto combinato di quattro organi (polmoni, fegato e pancreas) su un paziente di 47 anni. L’intervento, durato oltre 15 ore, è tecnicamente riuscito e il paziente è ora ricoverato nella Terapia intensiva cardiochirurgica per il decorso postoperatorio.Continua a leggere

Al San Raffaele di Milano trattato con CAR-T il primo Paziente con linfoma follicolare in Italia : Per la prima volta in Italia un paziente affetto da linfoma follicolare refrattario alle terapie convenzionali è stato trattato con le cellule CAR-T anti-CD19, una terapia cellulare avanzata che si basa sull’ingegnerizzazione dei linfociti T del paziente per aiutarli a riconoscere e aggredire le cellule tumorali. Il trattamento, parte del trial clinico internazionale e multicentrico ELARA sponsorizzato da Novartis, è stato somministrato presso ...

Tumori : trattato con Car-T primo Paziente con linfoma follicolare in Italia : Per la prima volta in Italia un paziente affetto da linfoma follicolare refrattario alle terapie convenzionali è stato trattato con le cellule Car-T anti-Cd19, una terapia cellulare avanzata che si basa sull’ingegnerizzazione dei linfociti T del paziente per aiutarli a riconoscere e aggredire le cellule tumorali. Il trattamento, parte del trial clinico internazionale e multicentrico Elara sponsorizzato da Novartis, è stato somministrato presso ...

Asportarono ovaio sbagliato a Paziente : condannati 2 ginecologi : Rosa Scognamiglio Due medici, rispettivamente un ex primario di ginecologia e il suo assistente, sono stati condannati per aver asportato l'ovaio sano ad una paziente al posto di quello malato. Nell'addome della donna erano state dimenticate anche due garze Asportano ovaio sano invece di quello malato e dimenticano due garze nell'addome della paziente. Per questo motivo, due chirurghi di ginecologia sono stati condannati dal ...