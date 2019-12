Il sostegno di Salvini a Borrometi dopo l' esposto sulla scorta

Stadio Roma - L’Espresso : “Parnasi intercettato disse : dare sostegno alla Lega. Cena a casa sua con Salvini per non farsi beccare” : La Cena organizzata a casa di Luca Parnasi poco prima del Natale 2017 serviva a “dare un sostegno alla Lega“. E infatti nella dimora del costruttore Romano ai Parioli arrivarono Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Giulio Centemero, rispettivamente segretario, vicesegretario e tesoriere del Carroccio. Centemero è indagato per finanziamento illecito dalla procura di Roma per i 250mila euro donati da Parnasi all’associazione Più ...

