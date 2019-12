Fabio Grosso non è più l’allenatore del Brescia | il suo posto sarà preso da Eugenio Corini

L’uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Grosso - l’eroe di Berlino che ha fatto sognare milioni di italiani [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, non solo Spillo Altobelli, è anche il compleanno di Fabio Grosso. Attualmente è un allenatore ma è stato anche un ottimo calciatore entrato nella storia per le prodezze con la maglia della Nazionale. I primi anni della carriera da calciatore non sono state entusiasmanti, stagioni con le maglie Chieti, Teramo e Perugia. La prima vera esperienza è stata però con la maglia ...

Brescia - Balotelli allontanato dall’allenamento. L’allenatore Fabio Grosso : “Mario vai…” : “Mario vai, Mario vai!”. Così l’allenatore del Brescia, Fabio Grosso, ha allontanato Mario Balotelli dalla sessione di allenamento delle Rondinelle nel centro sportivo di Torbole. L’attaccante è subito rientrato negli spogliatoi e poco dopo ha abbandonato Torbole a bordo della propria automobile, mentre i compagni hanno continuato la seduta. L’ufficio stampa del Brescia ha spiegato quanto accaduto sostenendo che il ...

Brescia - Fabio Grosso caccia Balotelli dall’allenamento : tensione altissima in casa Brescia : L’allenatore del Brescia ha mandato il proprio attaccante negli spogliatoi prima della fine dell’allenamento pomeridiano Scintille e tensione altissima durante l’allenamento pomeridiano del Brescia, Fabio Grosso infatti ha letteralmente cacciato Mario Balotelli, invitandolo energicamente a raggiungere anzitempo gli spogliatoi. Gianluca Checchi/LaPresse Non si conoscono i motivi del gesto compiuto dall’allenatore ...

Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia : «Il Brescia Calcio S.p.a. comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico condurrà il suo primo allenamento oggi pomeriggio alle ore 15:30, presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia. Al Mister e al suo staff il Club dà il benvenuto». Con questo comunicato il Brescia ha ufficializzato […] L'articolo Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

