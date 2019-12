Consiglio Regionale | approvato Defr 2020-2022 con 55 emendamenti e 7 Odg

Consiglio Regionale Lazio : Ok a Odg contro inceneritore Tarquinia : Roma – “È stato appena approvato all’unanimita’ un ordine del giorno per ribadire ancora una volta la posizione nettamente contraria del Consiglio Regionale del Lazio in merito al progetto di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nel Comune di Tarquinia, cosi’ come di ogni altro impianto simile. Un atto concreto che non fa altro che rafforzare le linee strategiche di cui la DGR n. 49 del 31/01/2019 e ...

Consiglio Regionale - due panchine rosse contro femminicidi : Roma – Due panchine rosse sul viale di ingresso della sede del Consiglio Regionale del Lazio, a Roma, per ricordare la battaglia contro la violenza sulle donne. Sono state inaugurate oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, da Mauro Buschini, presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giovanna Pugliese, assessore al Turismo e alle Pari ...

Adriano Palozzi su Facebook «Cucchi era un tossico - Ilaria lo sfrutta per fare politica». L’affondo del vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio di Cambiamo. : «Stefano Cucchi era un tossico e la sorella sfrutta la sua morte per fare carriera politica». E’ la sintesi del post di Adriano Palozzi, vice presidente del consiglio regionale del Lazio e tra i fondatori di Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Scrive Palozzi su Facebook: «Stefano cucchi ha avuto finalmente giustizia! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova e brillante carriera politica o nello spettacolo ( ...

Lombardia : martedì in Consiglio Regionale legge su programmazione negoziata (3) : (Adnkronos) - Il successivo punto all’ordine del giorno prevede la discussione della proposta di referendum sulla legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari, presentata dal capogruppo di +Europa Michele Usuelli e già approvata in commissione Affari istituzionali. Il documento sottoli

Lombardia : martedì in Consiglio Regionale legge su programmazione negoziata (2) : (Adnkronos) - Il secondo strumento dell'Accordo di rilancio economico sociale territoriale si pone invece l'obiettivo di favorire "uno sviluppo tridimensionale del territorio coinvolgendo tutti i soggetti territoriali pubblici e privati interessati in un ambito che privilegia la rigenerazione urbana

Lombardia : martedì in Consiglio Regionale legge su programmazione negoziata : Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Il progetto di legge sulla programmazione negoziata è il primo punto all’ordine del giorno della seduta di Consiglio regionale della Lombardia convocata dal presidente Alessandro Fermi per martedì prossimo, 19 novembre, dalle ore 10 alle 19. Il provvedimento, con relato

Emergenza rifiuti - Consiglio Regionale Lazio si riunisce mercoledì : Roma – Il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta n. 43 del Consiglio Regionale per mercoledi’ 20 novembre alle ore 10, con all’ordine del giorno il testo unificato delle proposte di legge n. 122 e n. 137 e la proposta di deliberazione consiliare n. 33. Lo stesso giorno alle ore 15 e’ convocata anche la seduta n. 44 per discutere sull’Emergenza rifiuti nella Regione Lazio. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ...

Venezia - si allaga il Consiglio regionale. Il Pd : “Due minuti prima la Lega aveva respinto le nostre misure sui cambiamenti climatici” : A Venezia si allaga anche l’aula del Consiglio regionale del Veneto, a palazzo Ferro Fini, lungo il Canal Grande. È successo martedì sera, poco dopo una riunione: “Mai si era verificata una situazione del genere”, ha detto il presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti. Un fatto, spiega il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, che sfiora quasi “l’ironia della sorte“, dato che poco prima il ...

Venezia - Pd : “Zaia e Lega negano cambiamenti climatici e aula del Consiglio Regionale si allaga” : Durante la discussione sul bilancio, l'aula del consiglio regionale del Veneto si è allagata. Andrea Zanoni, del Pd, sottolinea un aspetto tutto politico di quanto avvenuto: "L’aula consiliare si è allagata due minuti dopo che la maggioranza Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia aveva bocciato i nostri emendamenti per contrastare i cambiamenti climatici".Continua a leggere

Lombardia : Fermi e Fontana invitano Segre in Consiglio regionale : Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e il presidente della giunta regionale, Attilio Fontana, hanno invitato ufficialmente la senatrice Liliana Segre in consiglio.“Manifestandole solidarieta’, stima e profondo rispetto per la Sua storia personale che La rende preziosa e insostituibile testimone della tragedia dell’Olocausto, siamo lieti di invitarLa a ...

Piemonte - Consiglio Regionale : "A 25 anni dall’alluvione ricordare per cambiare" : Torino, 5 nov. (Adnkronos) - “Ciò che è accaduto 25 anni fa e che sfortunatamente continua ad accadere deve spronare tutti noi verso una più ampia consapevolezza dei rischi del territorio, affinché si mettano in atto tutte le misure adeguate di previsione e di prevenzione per una politica di svilupp