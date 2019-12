VIDEO Inter-SPAL 2-1 | Highlights | gol e sintesi | doppietta di Lautaro Martinez

Juventus - Bentancur : «Abbiamo sofferto. Inter? Guardiamo a noi» – VIDEO : Il centrocampista uruguaiano della Juventus commenta il pareggio maturato in casa contro il Sassuolo: le sue parole – VIDEO (dal nostro inviato) – Rodrigo Bentancur commenta il pareggio maturato all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Ecco le parole del centrocampista della Juventus sulla gara coi neroverdi. «Abbiamo sofferto un po’, ma dopo il gol siamo rinetrati con la cattiveria giusta. ...

Inter - Martinez esalta Lukaku : «Con Conte è tornato leader» – VIDEO : Inter, il ct belga Roberto Martinez esalta il Lukaku in versione nerazzurra: «Non mi sorprende vederlo segnare» Da Bucarest, dove ha assistito al sorteggio della fase a gironi di Euro 2020, il ct belga Roberto Martinez ha rilasciato dichiarazioni al miele sul momento vissuto all’Inter dal suo bomber Romelu Lukaku. «Non mi sorprende quello che sta facendo. Lo conosciamo bene: è bello vederlo segnare ...

Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e Liverpool-Napoli 1-1 : VIDEO e tabellini dei match : Highlights Slavia PRAGA INTER- L’Inter trionfa contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Lukaku. Inter cinica, perfetta e pronta a puntare dritta agli ottavi di di finale di Champions League. Ora servirà battere il Barcellona nell’ultima partita della fase a gironi o ripetere lo stesso risultato del Borussia […] L'articolo Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e Liverpool-Napoli 1-1: video e ...

Intervista VIDEO ad Aurora Ruffino de I Medici 3 : “Bianca simbolo di donna forte - tornerà per Lorenzo” : Aurora Ruffino de I Medici 3 torna a interpretare Bianca, sorella di Lorenzo, per il secondo anno consecutivo. L'attrice era presente, insieme ad alcuni membri del cast, all'anteprima stampa della terza stagione, nonché l'ultimo capitolo della serie Rai incentrata sulla famiglia fiorentina. La serie, creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, è frutto di un'ambiziosa co-produzione anglo-italiana, che ha debuttato nel 2016 su Rai1. La saga di ...

Formula 1 – Fiamme nella Renault di Ricciardo : interrotta la sessione di fp1 ad Abu Dhabi [VIDEO] : A fuoco la Renault di Daniel Ricciardo nelle Fp1 del Gp di Abu Dhabi, sessione interrotta sul circuito di Yas Marina E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Non è mancato lo spettacolo in pista, con la sessione di Fp1 interrotta a causa di un problema alla monoposto di Daniel Ricciardo. La Renault dell’australiano è andata a fuoco, costringendo il pilota ad ...

Diretta/ Wolfsberger Monchengladbach - risultato 0-0 - VIDEO streaming tv : Intervallo : Diretta Wolfsberger Monchengladbach streaming video e tv, risultato live del match valevole per la quinta giornata dei gironi di Europa League.

Francesco Scianna a Blogo : "Il Processo non ha nulla da invidiare alle serie internazionali. Il pubblico si appassionerà molto" (VIDEO) : Francesco Scianna sarà il protagonista de Il Processo, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da venerdì 29 novembre 2019, in prima serata.L'attore siciliano interpreterà la parte dell'avvocato difensore Ruggero Barone, avvocato penalista, ambizioso, senza scrupoli e vanitoso, che avrà l'occasione della vita quando gli verrà offerta l'occasione di difendere Linda Monaco, esponente dell'alta società mantovana accusata di aver ...

Slavia Praga-Inter - la telecronaca di Lele Adani finisce nuovamente nella bufera [VIDEO] : nella serata di ieri si sono giocate partite importanti valide per la Champions League, in particolar modo ha fatto la voce grossa l’Inter che si conferma pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi, sarà fondamentale l’ultima partita contro il Barcellona. Nel frattempo nuova bufera sul telecronista Lele Adani e di mezzo c’è di nuovo l’Inter. Dopo il precedente riferito alla sfida della scorsa stagione ...

VIDEO Slavia Praga-Inter 1-3 - Highlights - gol e sintesi : Lautaro Martinez e Lukaku affossano i cechi : Termina 3-1 a Praga per l’Inter contro lo Slavia nel penultimo match della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Gli uomini di Antonio Conte si impongono grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez e della rete di Romelu Lukaku. Reti capaci di vanificare la realizzazione di Soucek su calcio di rigore, ravvisato dal VAR. Un risultato che proietta i nerazzurri in seconda posizione (gli stessi del Dortmund), alle spalle di un ...

Slavia Praga-Inter - doccia fredda per i nerazzurri : il Var annulla un gol a Lukaku e assegna un rigore agli avversari [VIDEO] : Che stangata per l’Inter, annullato il gol di Lukaku: lo Slavia Praga pareggia su rigore Un finale del primo tempo amaro per l’Inter nella sfida di questa sera valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sono stati amaramente puniti dal Var: è stato infatti annullato il radoopio di Lukaku, al 36′, a causa di un fallo commesso in area nell’azione precedente da De Vrij, che ha ...

Gol Lautaro - Inter avanti 0-1 a Praga : che scambio con Lukaku! [VIDEO] : GOL Lautaro – L’Inter è subito avanti in Repubblica Ceca, il gol arriva proprio dal giocatore più in forma. L’argentino sigla la rete dello 0-1 al termine di un ottimo scambio con Romelo Lukaku. Il belga serve su un piatto d’argento la sfera per Lautaro Martinez che, sul dischetto di rigore, batte di prima e manda la palla nel sette dove il portiere non può arrivare. Ecco il video del vantaggio nerazzurro contro lo ...