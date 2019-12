Tunisia | bus turistico con 43 persone a bordo finisce in una scarpata nel nord-ovest del

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sono almeno 22 i morti in un incidente stradale che ha coinvolto un busnella zona di Ain Senoussi, neldella. Secondo quanto riportato in un comunicato del Ministero dell’Interno del Paeseafricano, citato dai media locali, il mezzo stava viaggiando con 43quando ha perso il controllo, oltrepassando il guard-rail e finendo in una. I 21 feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Amdoun e Beja. Secondo le prime informazioni circolate sui media locali, le vittime dell’incidente sono dei giovani tunisini. L'articolo, buscon 43in unaneldel Paese: almeno 22 i morti proviene da Il Fatto Quotidiano.

