Ritrovato in fondo a crepaccio corpo senza vita del disperso sul Gran Sasso

(Di domenica 1 dicembre 2019) Pescara - Ildi M.M., l'uomo di Città Sant'Angeloda 36 ore sul, è statoda una squadra di tecnici delNazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante Sud-Ovest del monte Camicia, in un piccolo canale parallelo al sentiero del Centenario a 2200 m s.l.m. Con il supporto della squadra da terra e del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico, l'elicottero del 118 dell'Aquila sta provvedendo al recupero della salma che verrà elitrasportata all'obitorio dell'ospedale San Salvatore. Presente sul luogo anche il sindaco di Città Sant'Angelo, che dal centro di coordinamento di Campo Imperatore, sta seguendo da questa mattina le operazioni di ricerca e recupero. leggi tutto

