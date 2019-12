Now is everything | la recensione | l' opera prima di Spinotti e De Amicis omaggia Lynch e

movieplayer

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ladi Now is: l'esordio alla regia di Riccardo, con la moglie Valentina De, punta alla sperimentazione ed evocae Malick. Come illustreremo in questadi Now Is, l'del figlio di Dante, Riccardo, insieme alla compagna Valentina De, in concorso al 37esimo Torino Film Festival, è un film onirico, indipendente e sperimentale che parte dalla voglia di esplorare l'inconscio e l'animo umano. Un fotografo di moda (Irakli Kvirikadzee) deve confrontarsi con angosce, paure e l'elaborazione del lutto per la morte di una persona cara mentre si ritrova da solo, alla ricerca della compagna misteriosamente scomparsa. In un percorso tra veglia e sogno, sul suo cammino si affacceranno affascinanti dark lady tra ricordi e presente e ...

