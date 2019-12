Lazio-Udinese streaming | dove guardare la diretta della partita su DAZN

Serie A - la Lazio ospita l’Udinese : gara in diretta su DAZN : La vittoria contro il Cluj è servita a riportare un po’ di morale in casa Lazio, ma la strada che può portare alla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League appare ancora in salita. Trovare continuità può comunque servire ai biancocelesti per affrontare al meglio l’ultima sfida nella speranza di ricevere un “aiuto” anche […] L'articolo Serie A, la Lazio ospita l’Udinese: gara in diretta su DAZN è ...

Lazio-Udinese - le probabili formazioni : tornano dal 1' Immobile e Milinkovic-Savic : Lazio-Udinese, le probabili formazioni – Dopo l’impegno europeo, la Lazio torna a giocare per il campionato. Avversaria di turno l’Udinese. La squadra di Simone Inzaghi può ancora sperare in una miracolosa qualificazione in Europa League. La Lazio è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato e vorrà proseguire il trend positivo. Dopo i primi ottimi risultati per Gotti sulla panchina friulana, l’Udinese ha ...

Lazio batte Lecce - pari senza reti Samp-Atalanta e Udinese-Spal : Vittoria per la Lazio sul Lecce, pari senza reti dell'Atalanta in casa della Samp e tra Udinese e Spal. I biancocelesti soffrono non poco

Quarta vittoria di fila per la Lazio. L'Atalanta (stanca) : 0-0 con Samp. Udinese-Spal finisce col pareggio : Lazio-Lecce 4-2 nell'incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A. Biancocelesti avanti con Correa (30'), pareggio provvisorio dei salentini con Lapadula (40'). Nella ripresa padroni di casa ancora in vantaggio con Milinkovic-Savic (62') e che poi dilagano con il rigore trasformato da Immob

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

