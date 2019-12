Il Sassuolo ferma la Juve | Conte può prendere il comando della Serie A

Juventus - con la Champions di mezzo è un disastro : serve Ronaldo per fermare il Sassuolo . L’Inter sogna il sorpasso : La Juventus fermata sul 2-2 dal Sassuolo, bianconeri ancora in difficoltà con la Champions di mezzo . L’Inter adesso può prendersi la vetta della classifica La domenica della 14ª giornata di Serie A si apre con il passo falso della Juventus . Impegnati nel lunch match contro il Sassuolo, i bianconeri non sono andati oltre il 2-2, risultato raggiunto in rimonta grazie ad un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo (di Bonucci la prima rete, ...

Rizzoli e Nicchi fermano Giacomelli - ma confermano Banti al Var (per Lecce-Sassuolo) : Una giornata di “riposo” per Piero Giacomelli, ma per Luca Banti no. Il Var di Napoli-Atalanta, quello che non ha richiamato al monitor Giacomelli dopo il rigore negato a Llorente, è stato confermato in postazione Var a Lecce, per la gara contro il Sassuolo. La Gazzetta – molto informata sui pensieri e le azioni dei vertici arbitrali – ci ha informati che non è un vero e proprio stop per Giacomelli. È uno stop nei fatti, ...