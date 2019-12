I numeri più frequenti di Dicembre 2019

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : autogol Vlhova - numeri sempre più impressionanti per Shiffrin : Nello slalom di Coppa del Mondo di Levi Mikaela Shiffrin ha calato il poker di successi sulla Levi Black conquistando così altri due record in solitaria della sua straordinaria carriera: nessuno ha vinto quattro volte nella località finlandese del Circolo Polare Artico (la statunitense ha staccato la tedesca Maria Riesch, fermatasi a tre), e nessuno ha vinto 41 sialom di Coppa del Mondo uomini compresi: il leggendario svedese Ingemar Stenmark si ...

Italia - non sei più (soltanto) la patria della difesa : numeri impressionanti alla voce gol fatti! [DETTAGLI] : Esistono tanti proverbi sul calcio, inventati magari dai diretti interessati che interpretavano questo sport a modo loro. Con la loro filosofia, la loro visione. “Nel calcio si vince con la difesa”, dicono i più conservativi, catenacciari, equilibrati. “La miglior difesa è l’attacco”, dicono gli amanti del calcio totale, a tutto campo, in cui tutti fanno tutto e si muovono coralmente. “Il calcio è ...

Fiorello - boom di visualizzazioni con “Viva RaiPlay” - l’evento più visto con numeri da Champions League : Tutti pazzi per Fiorello. Il successo di “Viva RaiPlay”, dopo un piccolo antipasto la scorsa settimana dal lunedì al venerdì per quindici minuti su Rai Uno, si propaga sulla piattaforma digitale della Rai. La versione pensata solo per il Web dello show, dalla durata di cinquanta minuti dal mercoledì al venerdì alle 20:30 fino al 20 dicembre, ha generato oltre 850mila visualizzazioni, come riferisce la Rai, sulla base dei dati analytics ...

Realme non è più un’azienda di “seconda fascia” e questi numeri lo dimostrano una volta per tutte : Realme continua la sua incredibile fase di crescita in India chiudendo il Q3 2019 con un record di vendite L'articolo Realme non è più un’azienda di “seconda fascia” e questi numeri lo dimostrano una volta per tutte proviene da TuttoAndroid.

I numeri più frequenti di Novembre 2019 : I numeri più frequenti di Novembre 2019, su ogni singola ruota e tutte, aggiornati nell’anno in corso. I numeri più frequenti di Novembre 2019 La ricerca statistica dei 10 numeri, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti numeri: 30 su Bari è uscito 46 volte 14 su Napoli è uscito 45 volte 25 […] L'articolo I numeri più frequenti di Novembre 2019 proviene da GiGi Lotto.

Regionali in Umbria - sempre più alta l'affluenza : i numeri delle 19. Adesso il governo ha davvero paura : l'affluenza è in pesante crescita e questo è un pesantissimo indizio su come potrebbero finire le Regionali in Umbria. Alle 19 in Umbria, alle elezioni Regionali, ha votato il 52,34% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni, quelle del 2015, alla stessa ora si era recato alle urne solo il

numeri - fumetti - frutti e fiori : ecco cosa ha ispirato i nomi più strani dei figli delle star : cosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più ...

Quali sono i club più seguiti in Serie A? La classifica completa - ecco le squadre più social [numeri E DETTAGLI] : Dopo aver curiosamente trovato, e pubblicato, la classifica delle 20 squadre più seguite al mondo sui social, la nostra redazione è andata a spulciare sui profili delle 20 squadre di Serie A: Twitter, Instagram, Facebook, tutti gli strumenti che permettono ormai ad ogni tifoso di stare a contatto in tempo reale con la propria squadra del cuore. Strumenti tuttavia utili anche agli stessi club, che possono raccontare anche in una chiave più ...