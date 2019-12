Formula 1 – Vettel assolve i meccanici Ferrari | “l’errore nel pit stop ci ha

Formula 1 - Leclerc ammette : “non volevo creare casino superando Vettel - non sarebbe stato giusto” : Il monegasco ha chiarito i motivi per cui non ha superato Vettel nell’ultimo outlap delle qualifiche del Gp di Abu Dhabi Era comprensibile che prima o poi sarebbe accaduto, soprattutto dopo quanto accaduto durante il Gran Premio del Brasile. Per evitare ulteriori grane in casa Ferrari, Charles Leclerc ha letteralmente evitato di superare Vettel durante l’ultimo giro delle Qualifiche del Gp di Abu Dhabi, perdendo la possibilità ...

Formula 1 – Vettel sincero dopo le qualifiche ad Abi Dhabi : “non siamo abbastanza veloci - sarà difficile” : Sebastian Vettel commenta il suo risultato nelle qualifiche del Gp di Abu Dhabi: le parole del tedesco della Ferrari Quinto posto oggi in qualifica per Sebastian Vettel: nonostante il tedesco della Ferrari sia riuscito a non prendere la bandiera a scacchi e quindi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo tentativo, a differenza del suo compagno di squadra, il suo risultato non è migliorato. photo4/Lapresse “Superare Albon? Non ...

Formula 1 – Binotto guarda al futuro : “nel 2020 il riscatto della Ferrari. Vettel e Leclerc possono vincere il Mondiale” : Mattia Binotto è pronto ad archiviare un 2019 difficile, ma guarda al 2020 con fiducia: la Ferrari è pronta a riscattarsi e con le giuste migliorie permetterà a Vettel e Leclerc di lottare per il Mondiale Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di F1, Mattia Binotto si è concesso ai microfoni di Sky Sport per una lunga intervista nel quale ha fatto un recap della sua prima stagione da team principal della ...

Formula 1 – Vettel taglia corto sul Gp del Brasile : “capitolo chiuso. Io e Leclerc scontenti - abbiamo parlato - non accadrà più” : Vettel chiude il capitolo Gp del Brasile: in casa Ferrari nessun problema, solo tanta delusione per l’esito della gara e la volontà che tutto ciò che è successo non si ripeta Al termine delle FP2 del Gp di Abu Dhabi, Sebstian Vettel è tornato necessariamente a parlare dell’esito del Gp di Interlagos nel quale una manovra azzardata del tedesco ha messo fuori gioco sia la sua Ferrari che quella del compagno di scuderia Charles ...

Formula 1 - brutta mattinata per Vettel ad Abu Dhabi : la Ferrari del tedesco finisce contro le barriere [VIDEO] : La prima sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi è terminata in anticipo, a causa dell’incidente di Sebastian Vettel mattinata complicata per la Ferrari, soprattutto per Sebastian Vettel, finito contro le barriere a due minuti dalla fine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Il tedesco ha perso il controllo della monoposto, andando in testa-coda e sbattendo sul guard-rail, rovinando così la ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Abu Dhabi : Bottas sfreccia a Yas Marina - la Ferrari sbatte con Vettel [FOTO] : Il pilota finlandese chiude davanti a tutti la prima sessione di libere ad Abu Dhabi, precedendo Max Verstappen e il compagno di squadra Hamilton: staccate le Ferrari L’ultimo week-end della stagione di Formula 1 comincia alla grande per la Mercedes, che domina la prima sessione di prove libere con Valtteri Bottas. Il pilota finlandese fa segnare il miglior tempo in 1:36.957, un riferimento cronometrico impossibile da avvicinare per ...

Formula 1 - Leclerc svela : “liberi di lottare in pista con Vettel? Binotto è stato chiaro a Maranello” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa ad Abu Dhabi, tornando ad analizzare quanto accaduto con Vettel in Brasile Ultimo Gran Premio dell’anno, ad Abu Dhabi cala il sipario sul Mondiale 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes e da Lewis Hamilton. Stagione tutto sommato positiva per Charles Leclerc, riuscito a ottenere tre vittorie e sette pole position, che non gli hanno permesso tuttavia di lottare per il ...

Formula 1 - niente conferenza stampa ad Abu Dhabi per Vettel : il motivo è… emozionante! : Il pilota tedesco non prenderà parte alla conferenza stampa di oggi, la moglie Hanna infatti ha dato alla luce il terzogenito ritardando la partenza del marito per Abu Dhabi Sebastian Vettel non parteciperà all’ultima conferenza stampa della stagione ad Abu Dhabi, il tedesco infatti ha ritardato ad oggi la partenza per gli Emirati per la nascita del terzo figlio, dato alla luce la scorsa notte dalla moglie Hanna. Un lieto evento che ...

Formula 1 - Binotto chiarisce : “il rapporto tra Vettel e Leclerc? Vi svelo cosa hanno combinato a tavola” : Il team principal della Ferrari ha risposto alle domande dei fan arrivate via social, chiudendo definitivamente la questione Interlagos Sono servite le domande dei tifosi, recapitate via social a Mattia Binotto, per spingere il team principal della Ferrari a chiudere definitivamente la questione Interlagos. Lapresse/AFP Vettel e Leclerc si sono finalmente chiariti dopo quanto successo in Brasile, dove i due compagni si sono auto-eliminati ...

Formula 1 - Vettel parla per la prima volta del suo ritiro : “sono nel circus da 12 anni - è normale che…” : Il pilota tedesco ha parlato del proprio futuro, soffermandosi sull’eventuale ritiro che ancora non appare così vicino Un’altra stagione volge al termine, un anno complicato che non è andato nel verso che Sebastian Vettel si sarebbe aspettato. Il tedesco è riuscito a interrompere il digiuno di vittorie con il successo di Singapore, un piccolo zuccherino all’interno di un 2019 amarissimo. Photo4/LaPresse Il suo futuro però ...

Formula 1 - Vettel pronto per Abu Dhabi : “mi aspetto una gara divertente - la qualifica sarà fondamentale” : Il pilota tedesco ha analizzato al sito ufficiale della Ferrari il prossimo appuntamento di Abu Dhabi, l’ultimo in calendario Ultima gara della stagione di Formula 1, il circus sbarca ad Abu Dhabi dove calerà il sipario su questo entusiasmante 2019, dominato in lungo e in largo dalla Mercedes. photo4/Lapresse La Ferrari arriva a Yas Marina con l’obiettivo di chiudere l’anno in maniera positiva, riscattando il doppio zero ...

Formula 1 – Chiarimento in videoconferenza tra Vettel e Leclerc : il motivo che ha impedito a Seb di essere a Maranello : Vettel assente a Maranello: ecco il motivo che ha impedito al tedesco di volare in Italia, costringendo Binotto ad una videoconferenza per il Chiarimento con Leclerc L’incidente del Brasile tra Vettel e Leclerc deve rimanere adesso solo un vecchio ricordo: tutto il team Ferrari, infatti, è pronto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto ad Interlagos, per concentrarsi esclusivamente sul gran finale di domenica ad Abu Dhabi. Intanto ...

Formula 1 - niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc : chiarimento ‘particolare’ dopo l’incidente di Interlagos : I due piloti non si sono incontrati a Maranello dopo i fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc pare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su ...

Dalla Formula 1 alla MotoGp - Zanardi svela : “stimo Hamilton - Vettel non ha la dote della misura. Marquez? Non ha rivali” : Il pilota italiano e campione paralimpico di handbike ha parlato di Formula 1 e MotoGp, esprimendo il proprio punto di vista su entrambe le categorie E’ volato fino in Giappone per sentire sulla propria pelle l’adrenalina che solo la velocità sa regalare, partecipando all’evento Super GT x Dtm Dream Race, la (doppia) ‘gara dei sogni’ svoltasi ieri al Fuji. LaPresse Alex Zanardi ha preso il via al volante di ...