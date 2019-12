oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP ABUDI F1 DALLE 14.00 (DOMENICA 1° DICEMBRE) Ormai mancano poche ore all’ultimo spegnimento dei semafori del, che darà ufficialmente il via al Gran Premio di Abuvalevole per l’ultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Un altro campionato sta per concludersi con la Mercedes che ha già festeggiato la sesta doppietta consecutiva di titoli mondiali mentre la Ferrari si lecca le ferite studiando un piano per l’inverno in vista di un 2020 in cui non bisognerà commettere alcun errore per potersi giocare fino alla fine l’iride con le Frecce d’Argento. A Yas Marina Hamilton è in pole ed è favorito per il successo ma Verstappen e le Ferrari daranno battaglia. Il Gran Premio di Abu, in programma alle ore 14.10 italiane, sarà trasmesso integralmente in diretta tve insu ...

OA_Sport : F1 su TV8, come vedere gratis e in chiaro il GP di Abu Dhabi 2019: orario d’inizio e programma - mrvkinney : DATECI AARON TV8 SIA COME ELPHABA SIA COME FIYERO LO SAPETE TUTTI CHE È GIUSTO - zazoomnews : F1 su TV8 come vedere gratis e in chiaro le qualifiche del GP Abu Dhabi 2019: orario d’inizio e programma -… -