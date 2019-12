Cartoon Network e Boing | ecco le programmazioni di dicembre!

movieplayer

(Di domenica 1 dicembre 2019), Boomerang,ito hanno presentato lee i palinsesti del mese di dicembre 2019. Inizia dicembre e i canali adatti ai più piccoli, da, da Boomerang aito, hanno presentato la programmazione del mese. Su(canale 607 di Sky) approda la nuova serie in prima tv assoluta Il diario di Darwin, spin- off della serie cult Lo straordinario mondo di Gumball. L'appuntamento è dal 20 dicembre, alle 19.40. Arrivano inoltre i nuovi episodi in Prima Tv assoluta di Teen Titans Go! e Craig, dal 2 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 18.50. Su Boomerang (canale 609 di Sky) non mancherà la programmazione natalizia: dal 21 dicembre al 12 ...

