ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Parla di confronti l’allenatore del Napoli in conferenza dopo la sconfitta subita in casa ad opera del Bologna. Non si tira indietro rispetto alle suetà, ma laè fatta anche dai giocatori e proprio con lorovuole unper capire insieme e assumersi insieme letà di questo momento negativo Quando ti senti colpevole in percentuale? «Mi toccano, ma ho piacere di confrontarmi con laperché anche loro, non come me, ma certamente anche loro perché il momento è troppo negativo» Parla di un, ma quello di venerdì non è servito? «Quello è stato chiuso, ora se ne apre uno con me, se vogliamo uscire da questo momento bisogna prendersi letà» L'articololaper un» ...

napolista : #Ancelotti convoca la squadra per un confronto domani «Devono sentirsi responsabili» L’allenatore in conferenza: «… - RITADILULLO1 : Ancelotti convoca i giocatori per la prossima partita - SiamoPartenopei : Napoli, Ancelotti non convoca Insigne. Ferrara sbotta: 'Hanno sbagliato entrambi e vi spiego perchè' -