Sorteggio Euro 2020 | il commento a caldo | non vorremmo metterci nei panni di Low

(Di sabato 30 novembre 2019) L’uomo più sfortunato al mondo al momento? Di nome fa Joachim e di cognome fa Low. Nonessere nei suoi. E ci mancherebbe. Preferiamoin quelli di Mancini. Tiriamo un bel sospiro di sollievo. Sì, diciamoci la verità, non ci è andata affatto male. Potevamo beccare Francia o Portogallo (o entrambe, proprio come quello lì, l’uomo più sfortunato al mondo), niente. Per fortuna. E va bene che non abbiamo ancora affrontato big, e va bene che ogni partita ha la sua storia, ma – parliamoci chiaro – tutti abbiamo incrociato le dita e sognato un girone del genere.pei, all’Italia non va male: tutti i gironi completi, quello F è da paura! FOTOGALLERY Considerando anche che, del raggruppamento, ne passano due più le migliori terze, non dovremmo sinceramente temere avversarie e primo turno. Almeno quello. Che sia la fase finale ...

