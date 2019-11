Per una frode internazionale sui biglietti aerei sono state arrestate 79 persone in 60

Londra - l’attentatore è Usman Khan : era in libertà vigilata dopo una condanna Per terrorismo : L'attentatore di Londra è Usman Khan: l'uomo, ucciso in seguito all'attacco, aveva 28 anni ed era in libertà vigilata. Era stato condannato nel 2012 per reati di terrorismo e per sei anni era stato in carcere. Il suo attaccato sarebbe iniziato ieri durante una conferenza, al termine della quale aveva minacciato di far saltare in aria l'edificio.Continua a leggere

NBA 2019-2020 : ancora una notte stellare Per Luka Doncic : 42 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Questo il bilancio della notte di Luka Doncic, l’ennesima in cui lo sloveno dispensa arte cestistica a profusione. L’ex gioiello del Real Madrid è ormai punto fermo dei Dallas Mavericks, che pian piano stanno recuperando anche Kristaps Porzingis (e per chi ha impazienza, bisogna ricordare che i lunghi hanno per loro natura bisogno di più tempo per ritornare davvero a pieno regime). Ai Phoenix Suns, ...

VIDEO NBA 2019-2020 : ancora una notte stellare Per Luka Doncic : 42 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Questo il bilancio della notte di Luka Doncic, l’ennesima in cui lo sloveno dispensa arte cestistica a profusione. L’ex gioiello del Real Madrid è ormai punto fermo dei Dallas Mavericks, che pian piano stanno recuperando anche Kristaps Porzingis (e per chi ha impazienza, bisogna ricordare che i lunghi hanno per loro natura bisogno di più tempo per ritornare davvero a pieno regime). Ai Phoenix Suns, ...

È una giornata di terrore in Europa : evacuata Gare du Nord a Parigi Per borsa sospetta : giornata di terrore in Europa. Oltre all’attentato sul London Bridge e all’attacco all’Aja, la Gare du Nord di Parigi è stata brevemente e parzialmente evacuata questa sera dopo la scoperta di un ordigno inerte nella borsa di un viaggiatore, che è stato arrestato. Quest’uomo, controllato nella stazione di Parigi, era in possesso di una “munizione inerte” che ha dato ai poliziotti, ha indicato una fonte della ...

Parigi - evacuata Gare du Nord : panico in stazione Per un proiettile da mortaio in una borsa : Un venerdì di paura e di ansia in Europa. Dopo Londra, L'Aja anche Parigi è vittima dell'allarme terrorismo. Ed è proprio la Gare du Nord, la stazione ferroviaria della capitale transalpina che per i Parigini è il posto dove provano la più forte insicurezza in questi anni di attentati terroristici,

Lauren Graham di Una Mamma Per Amica si dà al canto nella nuova serie Zoey’s Extraordinary Playlist (video) : L'anteprima di Zoey's Extraordinary Playlist mostra al pubblico una versione inedita di un volto notissimo come quello di Lauren Graham di Una Mamma Per Amica: l'ex Lorelai di Gilmore Girls, poi Sarah Braverman di Parenthood, è la co-protagonista della nuova serie di NBC, un musical drama ricco di commedia e momenti musicali. Nel primo first look a Zoey's Extraordinary Playlist, la Graham appare al fianco della protagonista Jane Levy, in una ...

Dall’impegno sociale agli outfit impeccabili : Perché David Beckham non ne sbaglia una : David Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per l'infanziaDavid Beckham alla giornata mondiale per ...

Barbareschi a Verissimo : “Rinviato a giudizio Per una cosa senza senso” : Luca Barbareschi a Verissimo rivela cosa è successo con il Teatro Eliseo Ospite a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 30 novembre Luca Barbareschi ha parlato di quello che è successo con il Teatro Eliseo. Negli scorsi giorni il noto attore e produttore è stato rinviato a giudizio nell’ambito dei fondi destinati […] L'articolo Barbareschi a Verissimo: “Rinviato a giudizio per una cosa senza senso” proviene ...

London Bridge - attacco terroristico : «Ferite delle Persone» - ucciso l'aggressore. «Indossava una finta cintura esplosiva» : Allarme al London Bridge di Londra. Un uomo armato di coltello avrebbe ferito diverse persone prima di essere fermato prima dai passanti e poi dalla polizia. E un primo bilancio delle forze...

Wind ha in mente un bel regalo di Natale Per alcuni sui clienti che attivano una SIM aggiuntiva : In queste ore Wind propone una promozione che prevede 100 GB in regalo all'attivazione di una SIM aggiuntiva L'articolo Wind ha in mente un bel regalo di Natale per alcuni sui clienti che attivano una SIM aggiuntiva proviene da TuttoAndroid.

Mercato Juventus - assalto spagnolo Per Dybala : pronta una mega offerta : Mercato Juventus – Dopo l’exploit in Champions League contro l’Atletico Madrid, la Juventus deve stare ancora più attenta a non farsi scappare la Joya la prossima estate: le basi per i grandi affari dell’estate, si sa, iniziano ad essere create d’inverno. Per questo motivo Fabio Paratici vuole provare a blindare subito l’argentino che, alla corte di Maurizio Sarri, è letteralmente esploso. Diego Simeone, però, è pazzo di lui e vorrebbe ...

Una vita - anticipazioni dicembre : gli Alvarez-Hermozo rischiano di morire Per un'epidemia : Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nel corso del mese di dicembre e dove vedremo come due dei protagonisti più amati della tele novela ambientata ad Acacias, rischieranno la vita a causa di una terribile epidemia. Gli spoiler rivelano infatti che i coniugi Alvarez-Hermozo si ammaleranno gravemente, gettando nella preoccupazione non solo Lucia, ma tutti gli abitanti ...

Tampon Tax : diminuisce solo Per gli assorbenti bio - ma è comunque una vittoria. Ecco Perché : Il taglio al 5% alla Tampon Tax approvato ieri non è stato esente da polemiche: l'Iva sugli assorbenti rimane infatti più elevata rispetto a molti altri prodotti (fra cui i tartufi, tassati al 4%) e comunque non riguarda tutti i tipi di prodotti igenico-sanitari femminili, ma solo quelli bio, difficilmente reperibili e meno utilizzati. Fanpage.it ha contattato la fondatrice di Onde Rosa, il movimento che per primo ha lanciato la petizione per la ...

F1 - Mattia Binotto : “Non è una stagione da buttare - fortunati ad avere questi piloti. Serve una Ferrari migliore Per vincere” : Nel weekend andrà in scena il GP di Abu Dhabi 2019, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. La Ferrari spera di chiudere la stagione nel miglior modo possibile anche se non sarà facile battere la Mercedes su questo tracciato, Sebastian Vettel e Charles Leclerc proveranno a mettersi in luce e ad ottenere un risultato positivo. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la stagione ai microfoni di Sky: “Il ...