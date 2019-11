Lazio | Inzaghi | “La partita di giovedì ci penalizza | mi aspettavo di giocare il lunedì”

Lazio-Cluj - Simone Inzaghi : “ci crediamo e cresce l’amaro in bocca - non avremmo meritato questa situazione” : “Abbiamo un’ultima partita, dobbiamo fare il nostro dovere e poi il Celtic come ha vinto qui andrà a fare la sua gara in Romania”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta la vittoria contro il Cluj in Europa League e la situazione nel girone di qualificazione. “Ci crediamo e cresce l’amaro in bocca, perchè non avremmo meritato di giocarsi tutto all’ultima giornata e con poche speranze. Ma è ...

Inzaghi : Europa compromessa - ma la Lazio ci proverà fino alla fine : Inzaghi: "Che importanza do alla sfida contro il Cluj? Sappiamo che purtroppo la nostra qualificazione e' appesa a un filo, ma finche' la...

Lazio-Cluj - Simone Inzaghi in conferenza : l’infortunio di Caicedo e le novità di formazione : Vigilia di Europa League per la Lazio. Domani sera alle 21, all’Olimpico, i biancocelesti affronteranno il Cluj. Una qualificazione compromessa, ma nonostante questo la squadra di Simone Inzaghi vuole giocarsi le sue carte fino in fondo, come ha annunciato lo stesso allenatore in conferenza stampa: “La nostra qualificazione è appesa ad un filo ma finché la matematica non ci condanna faremo la nostra partita sapendo che abbiamo ...

Sassuolo-Lazio - Simone Inzaghi : “vittoria sofferta. Caicedo meritava di giocare titolare - ha grande umiltà” : “Era una partita importante, sofferta, dove nell’ottimo primo tempo non siamo riusciti a chiuderlo con più gol di vantaggio e anzi ne abbiamo preso uno alla fine. Però è una vittoria meritata, contro un’ottima squadra che gioca molto bene. Onore ai ragazzi, che hanno sofferto tutti insieme”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta ai microfoni di Sky la sofferta vittoria contro il Sassuolo. Match ...

Lazio-Lecce - Inzaghi soddisfatto : “meritiamo il terzo posto. Troppa sofferenza? Fa parte del nostro gioco” : E’ sereno al termine della gara l’allenatore Simone Inzaghi. La sua Lazio ha battuto 4-2 il Lecce, anche se deve ringraziare soprattutto il suo portiere Strakosha. Ecco il suo commento: “Abbiamo vinto una partita importante. Abbiamo creato tantissimo, poi qualcosina abbiamo subito ma non dimentichiamo che il Lecce ha fatto soffrire tutti. Nel primo tempo con più attenzione nelle occasioni avremmo forse vinto più ...

Lazio - conferenza Inzaghi : recupero Correa - Milinkovic e obiettivi. “Alzare asticella per raggiungere Champions” : “Ci dispiace perché abbiamo perso una partita immeritata, perché avremmo meritato di più. Dobbiamo guardare alla partita di domani che per noi sarà molto importante, schiererò la squadra migliore”. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi presenta così, in conferenza stampa, il match di domani tra Lazio e Lecce. “Il match di giovedì ha richiesto molte energie e domani saremo chiamati a svolgere un incontro importante. In ...

Lazio – Inzaghi non cerca scuse : “il mancato rigore pesa - ma c’è da fare mea culpa” : La sincerità di Simone Inzaghi dopo il ko di oggi in Europa League della Lazio contro il Celtic La Lazio si trova adesso ad un passo dall’eliminazione dall’Europa League: la sconfitta di questa sera, contro il Celtic, lascia l’amaro in bocca a tutti i tigosi biancocelesti. Un ko che pesa molto e che non può lasciare soddisfatto Simone Inzaghi: “l’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ...

Lazio-Celtic - Simone Inzaghi e Immobile sulla stessa lunghezza d’onda : “Rigore netto - ma le colpe sono nostre” : Lazio sconfitta dal Celtic all’Olimpico e praticamente eliminata. Al termine della gara, Simone Inzaghi fa mea culpa: ”L’episodio del mancato rigore pesa, era clamoroso. Ci avrebbe ovviamente permesso di andare in vantaggio. La squadra per spirito mi è piaciuta, ma dovevamo fare il secondo gol ed essere più cattivi. Andiamo a casa con 0 punti e forse anche dall’Europa. C’è da fare mea culpa perché in queste ...

Diretta Lazio Celtic/ Streaming video tv : Inzaghi può solo vincere - Europa League - : Diretta Lazio Celtic Streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match della quarta giornata della fase a gironi di Europa League.

Lazio-Celtic - Inzaghi in conferenza : “Domani c’è un solo risultato” : “C’è solo un risultato domani sera. Dovremo assolutamente vincere perché abbiamo in testa questo risultato e dobbiamo muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice”. Sono le parole, alla vigilia di Lazio-Celtic, del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. “Vorrei rivedere la stessa prova della partita dell’andata, chiaramente con un risultato diverso. Abbiamo fatto un’ottima gara ma abbiamo ...

Lazio - Inzaghi gongola : “Vinta con merito - abbiamo l’obbligo di alzare l’asticella” : “abbiamo vinto meritatamente una partita importante contro una squadra che ha disputato un buon match. Ma la Lazio ha giocato una partita buonissima e ha fatto di tutto per vincere, volevamo spezzare il tabù San Siro dopo 30 anni”. Sono le parole dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, a Sky, dopo la vittoria a San Siro dei biancocelesti. “Siamo usciti dalla crisi? Io ero tranquillo dopo le sconfitte, le nostre ...

Lazio - Inzaghi : “non mi fido del Milan” : “Non mi fido di questo Milan, una squadra che ha tenuto la rosa del quinto posto della scorsa stagione e ha perso solo Cutrone ma si e’ rafforzata con cinque pezzi pregiati”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di domani, a San Siro i biancocelesti non vincono da 30 anni esatti: “I tabu’ esistono per essere sfatati – aggiunge il tecnico ...

Lazio - Inzaghi è soddisfatto ma guarda già avanti : “Da domani testa al Milan” : “Abbiamo fatto un’ottima partita e un risultato così ci premia. Da domani però testa al Milan, sarà una gara molto impegnativa”. Sono le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, a Dazn, al termine del match che ha visto i suoi ragazzi rifilare un secco poker al Torino. “La miglior Lazio della stagione? Abbiamo meritato e sviluppato un bel gioco. Siamo contenti perché serviva continuità. Stiamo giocando ...

DIRETTA Lazio TORINO/ Video streaming DAZN : Simone Inzaghi vs Walter Mazzarri : DIRETTA LAZIO TORINO: streaming Video e tv, risultato live della partita in programma all'Olimpico e valida nella 10giornata della Serie A.